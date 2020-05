Kramerbrukes, viseća četvrt i atrakcija u gradiću Erfurt

View this post on Instagram

If we talk about Erfurt's bridges, we cannot get around the fact, that one of them, Krämerbrücke (i.e. Grocer Bridge), is probably Erfurt's major landmark. Today the bridge, spanning two creeks of Gera river, contains 32 timbered houses and is therefore Europe's longest completely built and inhabited bridge. Excluding the houses No. 15, 20, 24 and 33 all buildings are property of the City of Erfurt. Even when the weather is nice you can only meet a few people on and around the bridge at the moment due to the Corona crisis. . Wenn wir über Erfurts Brücken sprechen, kommen wir nicht an der Tatsache vorbei, dass eine davon, die Krämerbrücke, die wahrscheinlich bedeutendste Sehenswürdigkeit Erfurts ist. Die Brücke, die zwei Arme der Gera überspannt, trägt heute 32 Fachwerkhäuser und ist damit die längste vollständig bebaute und bewohnte Brücke Europas. Bis auf die Häuser Nr. 15, 20, 24 und 33 sind alle Gebäude Eigentum der Stadt Erfurt. Selbst bei schönem Wetter trifft man gegenwärtig auf und rund um die Brücke wegen der Corona-Krise nur wenige Menschen.