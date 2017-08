Krije strašnu tajnu: Mračni korijeni pjesmice “Ringe ringe raja”

„Ringe, ringe, raja, doš’o čika Paja…“ pjesmica je uz koju smo svi odrastali. Voljeli smo je, pjevamo je i svojoj djeci, ali istina koja se krije iza nje nije ni malo vesela.

Naime, „Ringe, ringe, raja“ je pjesma koja se u 17. vijeku u Londonu odnosila na kugu, opaku bolest koja je odnijela mnoge živote.

Međutim, pjesmica je nastala mnogo prije toga.

Ring je na engleskom jeziku prsten ili krug, a Ring of roses (crveni prsten, prsten od ruža) označava prve simptome kuge — crvenasti krugovi na koži.

Izvorno, pjesmica na engleskom zvuči ovako:

Ring-a-ring o’ roses,

A pocket full of posies,

A-tishoo! A-tishoo!

We all fall down.

Cows in the meadows

Eating buttercups

A-tishoo! A-tishoo!

We all jump up.

Prva strofa dječije pjesmice govori o bolesti i umiranju, a druga o lijeku i ozdravljenju: Krave na poljani, pasu ljekovito bilje (žablji cvijet), a-pćiha, svi skačemo.

U ovoj pjesmi pominju se dva cvijeta — ruža i žablji cvijet. Jedan je crvene boje, poput crvenih prstenova koji predstavljaju simptome kuge, a drugi cvijet je žut i tradicionalno se koristio kao lijek protiv groznice, upala, reume, iritacija kože i slično.

Pjesmica se pjevala slično kao i kod nas: djeca se uhvate za ruke i formiraju kolo oko jednog djeteta, igraju oko njega i pjevaju pjesmu. Ko je najsporiji u kolu u sljedećem krugu stoji u sredini, postaje rosie (ružica).

Simbolično, dijete u sredini predstavlja osobu oboljelu od kuge, samu, izolovanu. U kasnijim verzijama, dijete koje stoji u sredini na kraju pjesmice poljubi nekoga iz kola i tako ga „zarazi“ da ono postane ružica, pa zamijene mjesta.

Otkada je nastala, pjesmica „Ringe raja“ imala je mnogo prepjeva i verzija na različitim jezicima, a kako je prsten od ruža postao Čika Paja koji donosi jaja od kojih je jedno mućak, nije poznato.

U našoj verziji, dijete u sredini predstavlja mućak. Djeca se vrte u kolu i pjevaju pjesmicu. Na kraju sva djeca čučnu (simbolično popadaju). Koje dijete zakasni, postaje mućak i ide u sredinu.

Ringe, ringe, raja

doš’o čika Paja,

pa pojeo jaja, jedno jaje muć,

a mi djeco čuč.

Međutim, korijeni ove dječje pjesmice sežu još dalje od 17. vijeka i pošasti koje su morile svijet.

Smatra se da je ovo u početku bila dječja igra koja se zaista igrala oko ružinog drveta, koje je u paganizmu bilo simbol života, svjetlosti, nadarenosti natprirodnim moćima.

Kijanje, koje se spominje u pjesmi, simbolizuje izlazak duše iz tijela. Paganski narodi su vjerovali da duša može da nam pobjegne iz tijela prilikom jakog kijanja, zbog čega se i razvio običaj da se prilikom kijanja ruka stavlja na usta i nos.

Tek kasnije, mnogo kasnije, sa otkrićem bakterija i virusa, stavljanje ruke na usta postalo je način da se spriječi širenje bolesti.