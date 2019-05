Kung-Fu Anđa: Uperio pištolj ženi u glavu, ona ga pretukla

Anđelka iz Odžaka, majka dvije ćerke, postala je lokalni heroj nakon što je bez trunke straha ‘isprašila’ mladog naoružanog lopova koji joj je upao u prodavnicu.

Na snimku koju je objavio Kurir se vidi kako je pljačkaš Anđelki uperio pištolj u glavu. No Anđelka je počela da se bori sa njim. U jednom trenutku pljačkaš je Anđelku srušio na pod i udarao je nogom. Hrabra žena se podigla i nastavila da se bori s njim.

Pljačkaš je na kraju izašao iz radnje i pobjegao.

“Borili smo se neko vrijeme i pokušavala sam ga razoružati. Nisam se predavala, ali me odjednom srušio na pločice i udario. Vikao mi je: ‘Upucaću te’, ali sam nastavila da se borim. Na kraju je shvatio koliko je sati i pobjegao. Ponijela sam se hrabro i ponosna sam na to. Ne bi se svako suprotstavio naoružanom čovjeku. Vjerovatno me hrabrosti podučio suprug, koji je policajac i stalno se susreće s ovakvim ljudima”, ispričala je.