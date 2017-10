Laki Not, “zapetljani” most koji oduševljava svakog ko mu priđe

Most Laki Not nalazi se u oblasti Čangša u Kini, i predstavlja “najzapetljaniji most” na svijetu. Ime je dobio od riječi Lucky – sreća i Knot- čvor, i izgleda kao tri mosta upetljana u jedan. To ima i simboličnu dimenziju jer, kako kaže drevna kineska umjetnost, čvor predstavlja sreću i prosperitet, a uz to most je crvene boje koja simbolizuje sreću.

Laki spaja obale rijeke Dragon King Harbor. Nalazi se 24 metara iznad zemlje tako da brodovi mogu da prolaze ispod njega.

Pješaci mi mogu pristupiti preko osam različitih ulaza. Tri pješačke staze se preklapaju na pet mjesta i nazivaju se “Kapije mjeseca”.

Most je ujedno i igralište, a nadvisuje i autoput.

Firma Next Architects koja stoji iza ovog projekta, poznata je po zanimljivim arhitektonskim rješenjima.