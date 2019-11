Legenda o Hansu Brinkeru, dječaku koji je zaustavio Sjeverno more

Jeste li čuli legendu o malom holandskom dječaku koji je zaustavio Sjeverno more? Prema toj legendi, dječak Hans Brinker iz holandskog grada Harlema, prolazio je pored nasipa i primijetio otvor kroz koji je isticala voda. Da bi spriječio poplavu, on je stavio prst u otvor i tako zaustavio Sjeverno more dok mu nije stigla pomoć. Da li je to moguće? Kako je jedan nejaki dječak mogao da obuzda pritisak divljeg Sjevernog mora?

Mada nema dokaza da se ova priča ikad stvarno desila, griješite ako ste očekivali da će ovaj tekst raskrinkati tu legendu kao nemoguću i besmislenu, pošto je u njoj sve ostalo sumnjivo, a dječakov podvig jedini moguć i smislen. Ono što je učinio ne zavisi uopšte od dječakove snage. Hidrostatički pritisak ne zavisi od veličine i snage mora, već samo od dubine vode. Ako je otvor bio dvadesetak centimetara ispod površine mora, sasvim je svejedno da li se sa druge strane nalazilo par litara vode ili cio okean – pritisak je potpuno isti. Zato dječak nije osjećao ništa veći pritisak od onog koji bi doživio da se igrao u plićaku.

Inače, najvjerovatnije da ova priča uopšte nije holandska legenda. Nju je smislila američka književnica za djecu Elizabet Mejps Dodž (1831–1905) i u jednom poglavlju knjige o doživljajima dječaka Hansa Brinkera opisala šta se nekom dječaku desilo sa nasipom i prstom. Vjerovatno zbog naslova Dodžine knjige malog holandskog dječaka najčešće zovu Hans Brinker, ali ga ponekad zovu i Petar iz Harlema.