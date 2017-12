Legenda o Liki Ceniju, ulcinjskom gusaru kojeg se plašio cio Jadran

Ulcinj je vjekovima bio poznat kao gusarsko gnijezdo. Grad su od XIV vijeka naseljavali gusari iz Tunisa, Alžira i sa Malte. Gusari su, posebno tokom XVII I XVII vijeka, predstavljali strah i trepet, a napadali su trgovačke brodove koji su plovili pod raznim zastavama, pljačkali ih i hitro uplovljavali u svoje zaklone duž ulcinjske obale.

Najveću štetu od opasnih napada gusarskih zapovjednika pretrpjela je mletačka flota.

Osim upada i pljačke po trgovačkim brodovima, ulcinjski pirati bili su poznati i po trgovini crnim robljem. Zbog toga, u Ulcinju su živjeli brojni crnci iz raznih afričkih zemalja.

Među zarobljenicima se 1575. godine našao i Migel de Servantes, slavni španski pisac koji je upravo u tom gradu našao inspiraciju da napiše “Don Kihot”, svoje najčuvenije djelo.

Ipak, najradije prepričavana među Ulcinjanima i dan danas je legenda o čuvenom piratu po imenu Lika Ceni.

Ulcinjanin Lika Ceni bio je najčuveniji gusarski starješina. Svakodnevno je sa svojom piratskom vojskom napadao razne trgovačke brodove, a katkada i čitave flote. Jednom prilikom Ceni je sa družinom, potopio brod na kome su se nalazili hodočasnici koji su putovali u Meku. To je bio veoma tragičan događaj koji je imao odjeka i izvan Ulcinja. Naime, kada je turski sultan čuo za veliku nesreću, naredio je da se Ceni pronađe i zarobi. Sultan je takođe najavio i da će bogato nagraditi onoga ko uhvati ili ubije Cenija.

Međutim, u to vrijeme pojavljuje se drugi, takođe opasan gusar Lambro ili Aralampija kako su ga drugačije zvali. Rodom iz Grčke, Lambro je veoma dobro poznavao more i slovio je za vještog gusara. Veoma opasan i neustrašiv Lambro je ubrzo postao prava „morska neman“ za mnoge trgovačke brodove i pomorske flote. Vijest o Lambrovim zlodjelima stigla je i do turskog sultana. Kako su štete koje je pravila Lambrova družina bile ogromne, sultan je ubrzo proglasio da će dati veoma bogatu nagradu, onome ko uhvati ili ubije Lambra.

Vrijeme je odmicalo, a sultan nije mogao da pronađe Lambra, pa se dosjetio da bi Ceni mogao da mu pomogne. Od Cenija sultan zatraži da ukloni Lambroa, a Ulcinjanin sa zadovoljstvom prihvati poziv, obavezujući se pred da će „ili uhvatiti Lambroa, ili sam poginuti“.

Poslije izvjesnog vremena dodje i do dvoboja u kojem je Ceni uspio da ubije Lambra.

Za učinjenu uslugu, i podanost, turski sultan Cenijuu poštedi zivot, podarivšu mu titulu kapetana.

Legenda o njemu u narodu se i danas često pominje kao nesvakidašnji događaj. Ulcinjani sa koljena na koljeno, prenose priču o tome kako je najpoznatiji ulcinjski razbojnik zahvaljujući prstu sudbine postao kapetan.