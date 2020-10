Lol, btw, omg: Šta znače ove skraćenice?

Da li znate šta znače ove skraćenice koje se koriste tokom dopisivanja?

Riječ je o skraćenicama koje su na engleskom jeziku, ali svi ih razumijemo. Naše poruke su sve kraće, jer se brzo živi i ušteda vremena je važna, prenosi Direktno.

Evo nekih skraćenica i njihovoh značenja:

Lol – Laugh out loud – gromoglasan smijeh.

LMAO – Laughing my ass off – prosipam se od smijeha.

Omg – Oh my God – o moj Bože.

Ily – I love you – volim te (kod nas popularna i vtp – volim te puno)

Ppl – people – ljudi.

Idk – I don’t know – ne znam (kod nas popularna nzm – ne znam).

Tbh – To be honest – iskreno.

Btw – By the way – uzgred.

Thx – Thanks – hvala.

Smh – Shaking my head – odmahujem glavom.

Ama – Ask me anything – pitaj me šta god hoćeš.

Jk – Just kidding – samo se šalim.

Imo – In my opinion – po mom mišljenju.

Ikr – I know right – znam.

Fyi – For your information – za tvoju informaciju.

Brb – Be right back – odmah se vraćam.

Gg – Good game – dobra igra.

Idc – I don’t care – baš me briga.

Tgif – Thank God it’s Friday – hvala Bogu, petak je.

Yolo – You only live once – Živi se samo jednom.