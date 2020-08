Musk rekao da su piramide napravili vanzemaljci, reagovale egipatske vlasti

Egipatske vlasti odgovorile su na konstataciju osnivača kompanije Tesla Elona Muska da su piramide napravili vanzemaljci, a odgovorio mu je i jedan egipatski arheolog.

Ovo mišljenje Musk je napisao na svom Twitter profilu, gdje je više od pola miliona korisnika ove društvene mreže “lajkovalo” ovu objavu, piše američki poslovni magazin Business Insider.

Ubrzo mu je takođe preko Twittera odgovorila egipatska ministarka za međunarodnu saradnju Rania al-Mashat.

“Pratim Vaš rad s mnogo divljenja. Pozivam Vas i Vašu kompaniju SpaceX da istražite kako su piramide sagrađene, kao i da provjerite grobnice graditelja piramida. Gospodine Musk, čekamo na Vas”, napisala je al-Mashat.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you 🚀. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4

— Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 1, 2020