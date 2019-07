Najopasnija staza za planinarenje

View this post on Instagram

Honestly, I like the landscaped photos. It’s just there. However, when in mountains the camera all by itself moves in the portrait position. Otherwise one can barely illustrate the ‘skyscaperness’ of the nature to give you the real (well, almost real) feeling of the pleasant moment . Я люблю горизонтальные фотки (как это правильно называется - альбомная ориентация?). Ну просто нравится и ничего с этим не поделаешь. Однако в горах фотик сам по себе поворачивается вертикально, потому что по-другому никак. Никак не покажешь «небоскрёбность» пейзажей, готичность природной архитектуры, уносящей вершины вверх. Что любопытно: смотришь издалека на извивающуюся по горе напротив змейку лестницы с едва заметными разноцветными пятнышками туристов, думаешь - ой-ой-ой!, неужели?, вот это да!, туда же карабкаться полдня! А потом - топ-топ и через полчаса уже на вершине. Дорогу осилит идущий, а приятно осилит наслаждающийся окружающими видами :) . #ekinchina