Najveće kraljice drame po horoskopu

Kraljice drame dolaze u brojnim oblicima. Otkrijte koji horoskopski znakovi najviše dramatizuju – oko svega.

RAK

Rak se ne boji svojih osjećanja, kakvi god oni bili. Njihova je upornost obično kvalitetna osobina, ali ponekad se može pretvoriti u konkurentnost. Kad god Račica završi u jednom od takvih raspoloženja, bilo zato jer nije dobila pažnju koju je htjela ili je prevladaju emocije, može početi se ponašati kao totalna princeza. Tada je najbolje vratiti je u stvarnost.

LAV

Lavica je kraljica svih drama. Voli da je u centru pažnje, ima visoke standarde u životu i smatra da zaslužuje najbolje. Ipak, postoji razlika između biti strastvena i dramatična, koja Lavica ne razumije. Ako želite znati što će se dogoditi kada ne dobije ono što želi, zamislite sliku male djece kako se bore oko tijare. Mogu biti poprilično arogantne i egoistične u nastojanju da se sve vrti oko njih. Ali ako joj ne date ono što želi, ona će se smiriti… na kraju.

ŠKORPIJA

“Strast” je srednje ime Škorpiji ali strast dolazi u mnogim oblicima. Obično, žena Škorpija je najviše strastvena oko života i seksa, ali postoje trenuci kada se njena strast manifestuje kao nešto veće. Ovaj je znak poznat po upornosti, ali može postati emocionalna i agresivna kada je uzrujana. Nađete li se u njenoj blizini u takvoj situaciji, bježite! Jer kada se uznemiri, njena se ljutnja pretvara u pretjeranu dramatičnost, a može biti i nasilna. Umjesto raspravljanja s njom, najbolje je pričekati da oluja prođe.

STRIJELAC

Strijelac na život gleda s oduševljenjem, pa kada počne da drami to obično nije povezano s nečim negativnim. Ipak, to ne znači da vas, ako nije uzrujana, ne može povrijediti s onim što kaže. Žena Strijelac može mnogo da priča, što je najčešće dovodi u nevolje. Kad god želi da bude po njenom, reći će bilo što samo da drugu osobu učini srećnom, bez obzira o čemu se radi. Čak i ako to znači da sama izgleda predramatično i teatralno. Teško je biti u njenoj blizini u takvim situacijama, ali važno je pokušati je urazumiti kada krene uljepšati stvari.

VODOLIJA

Vodolija ne izgleda kao tip osobe koja drami o svemu, zbog stava ‘nije me briga’, ali to je upravo ono što je čini kraljicom drame. Njen pokušaj da prikaže kako joj nije stalo otkriva kako bježi od nečega. Ona ne pokušava sebe staviti u centar pažnje, ali ima jak temperament, pa je nemoguće predvidjeti kada će ‘puknuti’. A kada se to dogodi, brzo se pretvara u kraljicu melodrame. Ipak brzo će se smiriti kada shvati da nema razloga za dramu , samo joj dajte vremena da to shvati.