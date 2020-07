Najviši ljudi u istoriji

View this post on Instagram

Tallest People in History. 1. Robert Wadlow of the USA – 8 ft 11.1 in/272 cm 2. John Rogan of the USA – 8 ft 9 in/267 cm 3. John F. Carroll of the USA – 8 ft 7.75 in/263.5 cm 4. Leonid Stadnyk of Ukraine – 8 ft 5 in/257 cm 5. Väinö Myllyrinne of Finland – 8 ft 3 in/251.4 cm #thesupremefive #topfive #top5 #tallest #tallestpeople #tall #tallguys #robertwadlow #johnrogan #johnfcarroll #leonidstadnyk #väinömyllyrinne #awesome #amazing #interesting #follow