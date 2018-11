Naopaka kuća, mini raj za ljubitelje iluzija

Ako ste oduvijek maštali da šetate po plafonu, naopaka kuća u Bournemouthu mogla bi biti pravo mjesto za vas. Na jugozapadu Engleske, u Dorsetu na obali kanala La Manš – oko 150 kilometara od Londona nedavno je otvorila svoja vrata, a kako kažu vlasnici – potpuno je sigurna za boravak i već sad privlači brojne posjetioce.

Oni koji se žele poigrati iluzijama bestežinskog stanja to mogu učiniti do juna iduće godine. Do tada će neobična građevina koja mijenja perspektivu biti otvorena za posjetioce od 10 do 21 sat po ulaznici od 6 eura. Ne možete je promašiti, jer osim što je naopaka, kuća „vrišti“ ružičastom fasadom. Naopaka kuća idealna je za zbunjivanje pratitelja na društvenim mrežama.

Sagrađena je od drvenih panela poput divovske slagalice, a oba sprata su namještena.