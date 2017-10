Ova tri Rusa obožavaju šminku

Скоро вам расскажу о своей новой любви - тональной основе от LA MER! Кстати, на этом фото она на мне, так же как и тени из новой палетки "Naked heat" от URBAN DECAY, на палетку тоже будет подробный отзыв, пока тестирую малышку. Блеск на глазах - это жидкий глиттер от LIME CRIME.

