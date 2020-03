Novi trend: Djevojke šetaju gole i prekidaju momke koji igraju igrice

Goli izazov postaje sve popularniji na društvenim mrežama. Krenuo je sa Tik Toka, da bi distigao popularnost na Tviteru. Riječ je o djevojkama koje se svuku, snimaju i upadnu u prostoriju kod svojih momaka koji u tom trenutku igraju video igrice.

Neke od njihovih reakcija možete pogledati u nastavku. Sigurno ćete se nasmijati.

So there is a new trend on TikTok where women walk in front of their boyfriends naked while their playing video games and record their reaction and I love it so much 😭 this one sent me pic.twitter.com/qhCk3np7vP

— Katie (@WizzKhaleesi) March 27, 2020