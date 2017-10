Od neželjenih fotografija muških polnih organa – napravila izložbu

Slanje golišavih fotografija preko aplikacija i društvenih mreža, postalo je sasvim normalna stvar. To rade parovi, oni koji žele da budu par, a i oni koji ma je ovakav vid izražavanja prosto fetiš.

Vitni Bel je mnogo puta do sada primila poruku sa eksplicitnim sadržajem u njoj. To su bile fotografije polnog organa momaka sa kojima je izašla na piće, dopisivala se i slično.

Jednog dana došla je na ideju da te fotografije, a ima ih preko 200, objedini i od njih napravi izložbu. To je i uradila, pa je u jednoj galeriji u Los Anđelesu napravila prostor koji liči na dnevni boravak i okolo pokačila uramljene fotografije penisa.

Izložba nosi naziv “Nisam ovo tražila: životni vijek slika penisa”.

“Sve je počelo kada mi je tip sa kojim sam se zabavljala poslao prelijepu fotku svog uda u sjenci. Proslijedila sam je jednoj svojoj prijateljici koja je rekla, ‘Ova slika je toliko lijepa, da bi trebalo da bude izložena u nekom muzeju’. Tada mi je palo na pamet da napravim izložbu fotografija penisa”.

Vitni ističe da nema ništa protiv fotografija muškog polnog organa. Šta više, traži ih, ali ne voli da njima bude “maltretirana”.

“Ne želim da gledam penis nekog tipa koga uopšte ni ne poznajem, ili nekoga sa kim sam jednom izašla”.

Sve fotografije na izložbi su neželjene, a ima i onih koje su dobile Vitnine prijateljice.

“Sve je to maltretiranje. Nema veze sa seksom. Radi se o moći. O tome da ti momci žele da demonstriraju kontrolu. Ti tipovi se lože na to, zato što znaju da su prinudili neku djevojku da to vidi. Znaju da se ta djevojka neće okrenuti i reći, ‘Hajde da izađemo zajedno’. To nije muvanje. To je kao da se iz kola dereš na neku djevojku. Radiš to samo zato što možeš, i zbog toga što te je ovaj svijet naučio da je to u redu”, dodaje umjetnica.

Vitni smatra da razgolićivanje bez svrhe i slanje golotinje, treba da bude kažnjivo.