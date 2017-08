Odbila da obrije glavu depresivne tinejdžerke – pa joj sređivala kosu 13 sati

Frizerka Kejli Oson iz Ajove, nedavno je za mušteriju imala tinejdžerku koja pati od depresije zbog čega je zapostavila kosu. Djevojka je od nje tražila da sve odsječe. Uslijedio je razgovor, u kojem je tinejdžerka objasnila zbog čega je prestala da se češlja i njeguje svoju kosu.

Tada je Kejli odlučila da je ne posluša, već je da joj pomogne. Naime, djevojka je već godinama patila od depresije.

“Došla je do te tačke da više nije imala ni snage ni volje da se iščetka. Iz kreveta je ustajala samo kada bi išla do toaleta. Kada je kročila u salon rekla mi je samo da odsječem sve jer se osjećala bezvrijedno. To mi je slomilo srce i odlučili smo da uradimo sve kako bismo joj sačuvali kosu”, rekla je Kejli.

Njene kolege i ona su tog dana osam sati sređivali kosu tinejdžerke, a narednog dana još pet sati.

“Uspjeli smo u tome da se konačno nasmije i se osjeti vrijednom”, završila je frizerka i dodala je da joj je neimenovana tinejdžerka bila zahvalna do neba.