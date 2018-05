Osamdesetogodišnjak napisao vrlo neobičnu poruku

Han Zičeng iz Kine odlučio je jednog hladnog decembarskog dana prošle godine da napiše neobičnu poruku.

“Usamljen starac u osamdesetim godinama, snažnog tijela, može da ide u kupovinu, kuva, i stara se o sebi. Bez hroničnih bolesti. Penzionisan na naučnom institutu u Tjanđinu, sa mjesečnom penzijom od 900 dolara (755 eura). Ne želim da idem u starački dom. Nadam se da će me usvojiti neka dobrodušna osoba ili porodica, njegovati me u starosti, i sahraniti me kada umrem”, dodao je.

Han i njegov sin ne razgovaraju već neko vrijeme, a 85-godišnji starac je rekao svojim komšijama da se plaši da umre sam.

Stare ljude u Kini obično čuvaju djeca i unuci, ali zbog politike rađanja jednog djeteta i izmijenjenog stava mladih prema starima, u današnje vrijeme sve veći broj seniora živi bez podrške.

Ipak, Hanova poruka postala je viralna, i njegov telefon je uskoro počeo da zvoni.

Uprkos tome što je stekao nekoliko prijatelja, nije pronašao porodicu koja će brinuti o njemu, tako da je vremenom postajao sve bjesniji, i počeo onima koji zovu da se žali na kinesku vladu i lošu hranu u lokalnom staračkom domu, prenosi Vašington post.

Umro je u martu ove godine, i dalje ne našavši nikoga da ga usvoji, ali je pred smrt uspio da nazove jednog od svojih novih poznanika i bude odvezen u bolnicu, smirujući svoj strah da će umrijeti sam.

Jedan od njegovih sinova, koji živi u Kanadi, porekao je navode svog oca, i insistirao na tome da su njegova djeca dobro brinula o njemu. Ipak, nije imao nikakav dokaz koji bi mogao to da potvrdi.