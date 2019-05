Ostavila muža sa šestoro djece na dva dana: Moli se svim svecima

Svaki roditelj će na saznanje da će vikend provesti sam sa šestoro djece zadrhtati od straha.

Tako je, razumljivo, reagovao i Kevin Oser iz Ilinoisa kada mu je supruga Megan saopštila da će vikend provesti sa drugaricama, a da njega ostavlja sa klincima. Megan mu je ostavila i poruku putem Fejsbuka koja je postala pravi hit.

Ovo urnebesno pismo vam prenosimo u cjelosti:

“Najdraži moj mužiću,

Pišem ti ovo iz ljubavi, a ne iz straha. Samo sam željela da još jednom prođemo kroz par bitnih stavki prije nego što odem na ovaj vikend. Vrijeme za spavanje, za igranje, doručak, a često i ručak, često se graniče sa čistim paklom, pri čemu sam đavo djeluje kao da je izašao iz sladunjavog crtaća ,,Moj mali poni”.

Ali, prvo ovako…

Kada dođeš kući nakon posla, mislićeš da nije toliko strašno. Klinci će biti oduševljeni što te vide, skakaće oko tebe i grliće te. Ovo će kratko trajati, vjeruj mi. Bilo da idu u školu ili su na raspustu, ovaj dio dana možeš nazvati i paklenim satom. Krenuće da se svađaju oko baš svega, a vjerovatno će sve početi od Kvin i Peni. Pretpostavljam da će Kvin pobjesniti što Peni nosi hajinu sa Elzom, a Peni će biti podjednako bijesna jer će je Kvin namjerno zvati Ana. Peni će se takođe svim snagama opirati kada dođe vrijeme za spavanje, ali o tome ćemo kasnije.

Večera će biti grozna. Bejli će željeti picu, a Harper hot-dogove. Kvin će početi da plače čim čuje riječ hot-dog i inisitiraće na makaronama i siru (ali ne ni iz narandžaste, niti bijele, već iz ljubičaste kutije). Pošto smo potrošili taj iz ljubičaste kutije, ona će pristati i na tost. Već si krenuo da praviš makarone i sir za Peni, ali kada ona čuje da će Kvin dobiti tost, predomisliće se pa će ga i ona zatražiti. Na kraju ćeš baciti makarone jer je prije pet godina Bejli dobio stomačni grip od sira. Onda ćeš zaboraviti na Harper jer će joj drugarica Lili “neočekivano” doći u goste, pa će njih dvije izaći napolje. Na kraju će svi jesti pahuljice za večeru, a Lili će u jednom trenutku utrčati u kuću u potrazi za hanzaplastom.

Jako ćeš željeti da se odmoriš nakon doručka/večere, ali moram da te upozorim. Klinci će se utišati, ali potpuno. Onda ćeš shvatiti da nam je “trinejdžer” negdje zaspao, a to ne smiješ da dopustiš, jer će u suprotnom probdjeti pola noći. Ako je pustiš da dremne popodne, do pola dva izjutra sigurno nema spavanja, a budući da ti odlaziš na spavanje u pola 10, a ustaješ u pet ujutru, neće ti se dopasti ideja da provedeš noć uz totalno budno trogodišnje dijete.

Idemo dalje.

U jednom trenutku, primijetićeš da je Lili i dalje tu. Počećeš da se pitaš gdje su roditelji tog djeteta. Znaš isto koliko i ja, pošto ih ni ja još nisam vidjela.

Vrijeme za spavanje.

Srećno ti bilo. Pidžame? Pusti pidžame. Što se Peni tiče, bolje bi ti bilo da ne pokušavaš da joj obučeš ništa osim spavaćice. Ako ne možeš da je nađeš, stvori je. Tražiće spavaćicu sa Mini Maus, ali počeće da vrišti čim joj je navučeš jer ju je prerasla i rukavi je stežu. Zato nađi spavaćicu sa Elzom. Velika je vjerovatnoća da je prljava do zla boga, ali boli te uvo… i Peni je. Ne mogu da se sjetim kad sam je posljednji put dobro nasapunjala.

Ostavi Peni na kauču sa tobom, oboje znamo da si je već pustio da zadrijema prije svih. Kvin, Harper i Bejli će otići u krevet bez problema, ali čekaj. Dok leže, shvatiće da su neizdrživo žedni, pa će silaziti…jedno po jedno…na svakih pet minuta…po čašu vode. I NIKOME ne dozvoljavaj da pije iz Elza šolje. Ako Kvin vidi da bilo ko pije iz nje, njen bijes će biti paklen.

Na kraju ćeš odvesti Peni u krevet sa sobom, misleći da ti je to pametna ideja. Ha ha ha ha! Isto tako možeš da misliš da je sjajna ideja da spavaš kraj Evandera Holifilda! Zato je po svaku cijenu smjesti u njen krevet. Daj joj Ajped, to će ti spasiti život. Samo obavezno smanji ton i svijetlo. I ni slučajno ne zaboravi na difuzer sa esencijalnim uljima. Napuni ga do vrha i dodaj jednu kap lavande i jednu kap ulja protiv stresa. Podesi svijetlo na LJUBIČASTO. To ni slučajno nemoj da zaboraviš. Ako ostaviš na plavoj boji, vrisnuće kao da si joj uperio sunce direktno u oči. I ne zaboravi na šoljicu. Ozbiljno, šta god da radiš, ne zaboravi na šoljicu. Popiće malo iz nje, onda će ti tražiti da je skloniš, i staviš na noćni ormarić. Za pet minuta zvaće te da joj ponovo dodaš šoljicu. Onda će te opet zvati da je skloniš. Onda će se, garantujem ti, oko tri izjutra probuditi vrišteći jer misli da joj je neko ukrao šoljicu. Napuni je ponovo i moli se svim svecima da ponovo zaspe. I ne zaboravi da joj uključiš ventilator.

Doručak je podjednako zabavan kao i večera, ako ne i zabavniji. Spremi dosta kafe. Peni će htjeti pahuljice ili tost. Šta god da radiš, obavezno je pusti da izabere kašiku kojom će jesti. Kada svako izabere svoj pribor, Kvin će najvjerovatnije imati najbolju kašiku, a Peni će ti objašnjavati da je tebi ostala najgora od svih kašika. Zapravo, doručak će biti toliko grozan da ćeš zaboraviti da jedeš, pa će te kofein na prazan stomak dobro uzdrmati.

Uskoro će ručak. Predlažem ti da polako počneš da piješ kako bi prebrodio ovaj dio dana.

Eto, to je to, sjutradan se spremi za isti scenario pa se vidimo u nedjelju. I još jedna stvar. Ako si želio da išta završiš za vikend, srećno ti s tim. Kvin plače na svakih pet minuta, a Peni na isto toliko piški. Peni se često žali da joj donji veš smeta, pa uvijek moraš da imaš rezervni. I da, pošto si me natjerao da im pobacam sve osim dvije šoljice, znaj da će Peni izgubiti obje, i srećno ti bilo u pokušajima da ih nađeš.

Poljubac!

Tvoja žena”.