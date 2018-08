Ostrvo o kojem se ne priča, njegova ljepota se ljubomorno čuva

Folegandros je netaknuti dragulj prave Grčke, njegova relaksirajuća atmosfera i predivne plaže čekaju vas nedaleko od Santorinija i Milosa.

Idealno ostrvo za sve one koji su željni odmora u kombinaciji sa obilascima, sunčanjem i plivanjem, ali i posebnim stilom noćnog života – tavernama.

Folegandros osim grada ima i tri mala sela – Karavostasi (luka), Ano Merja i Agali bič, koja su povezana krivudavim putevima. Grad je zatvoren za saobraćaj i motocikle, a njegov centar čine tri skvera u nizu.

Prema mitologiji, Folegandros je dobio ime po jedom od sinova Minosa, koji je vodio Minojce sa Krita kako bi pronašli azil nakon što su ih Krićani protjerali.

Tvrđava Folegandros, koju je izgradio Marko Sanudo, vojvoda od Naksosa 1212. godine, zdanje je koje je imalo za cilj da sačuva populaciju ostrva od neprijatelja i piratskih invazija. I dalje dobro očuvana, tvrđava pruža jedan od najljepših pogleda na okolna ostrva Egejskog mora. Odmah upadaju u oči „suvo položeni“ zidovi, koje su stanovnici tokom vjekova podigli da bi stvorili terase na sunčanim kosinama i sadili žitarice.

Folegandros ima i fenomenalne plaže do kojih je, doduše, teško doći. Ili ćete morati malo da hodate ili da iznajmite brodić. Samo do dvije plaže možete doći kolima, a to su Karavostasi i Anagali, koja je jedna od najljepših. Do Zlatne pećine (Hrisospilja) je takođe teško doći, ali ona ima veliku arheološku vrijednost. Nevjerovatna je zato što se nalazi 10 metara iznad nivoa mora na brdu planine Paleokastro. Jedna je od najvećih u Grčkoj, a njeni stalaktiti i stalagmiti formiraju komoru koja odaje utisak kraljevskog trona. Priča se da su se baš u ovoj pećini u 4. vijeku prije nove ere odigravali mistični rituali i ceremonije.

Folegandros je prepun crkvica i kapela, a najpoznatija je Panaja (Bogorodica) koja je tačno iznad grada i predstavlja najveću turističku atrakciju. Arheolozi tvrde da je crkva sagrađena na temeljima antičkog zamka.