Otvoren prvi plus sajz hotel, gosti imaju više od 100 kilograma

Jedini svjetski hotel za plus sajz osobe ugostio je svoje prve goste. Odmaralište na bahamskom ostrvu Eleuthera osmišljeno je za one koji se “osjećaju neugodno” u uobičajnim odmaralištima, a u njemu će se snimati i TV emisija “Club 18 to 30 Stone”, u prevodu za one između 110 i 190 kilograma.

Svi gosti teži su od 120 kilograma, a njihova težina natjerala ih je da zamrze ljetnje praznike i uživanje u morskim radostima.

Sad ih emisija prati u jednosedmičnom boravku na Bahamima gdje grade sopstveno samopouzdanje i uživaju u aktivnostima poput spuštanja toboganom, što su dosad izbjegavali.

Uređeno ljetovalište ima ležaljke koje mogu podnijeti težinu od čak 250 kilograma, dok su kreveti ojačani čeličnim šipkama kako tokom noći ne bi došlo do mogućeg urušavanja.

Daily Mail je detaljnije predstavio kandidate, a emisija se emituje na televiziji ITV utorkom u 21 sat.