Baš kao i žena koja je na Fejsbuku objavila priču i fotografiju ovog mladog čovjeka, izvinjavamo mu se. Možda je htio da ostane sakriven, vjerovatno nije ni pomišljao da će postati heroj društvenih mreža, ali njegov gest zaslužuje naklon i mogao bi svima da nam posluži kao podsjetnik na to kakvi treba da budemo i na šta ne smijemo da zaboravljamo.

“Možda sada činim ružnu stvar, jer sam krišom slikala i stavljam neznanca na Face, bez njegove dozvole. Ali želim da cio svijet vidi, to plemenito biće. Sjedim u Taverni. Prolazi bakica od sto godina i nešto mi se obraća. Pogled mi pade na dvije uvele ruže u njenoj ruci. Bez riječi vadim 100 dinara i pružam joj. Ona se rasplaka, kaže imam 9.000 penzije, šta da radim sa tim? Priča da joj je unuk završio elekrotehniku, ali evo, mjesecima nema posla i… koracima koji nisu duži od dva cm ode dalje. Nailazi momak, do 30 godina. Sagne se ka njoj, uhvati je nježno za ruku: pošto su ti ruže bakice? Ona nešto promrlja i on joj nešto šapnu na uvo. Uhvati je pod ruku i dovede do stola. Pomogne joj da sjedne i pozove kelnera. Suze mi naviru na oči. Ne mogu da skinem oči sa njega dok strpljivo sluša njenu priču. Divan osmijeh i pogled pun ljubavi. Sjedi sa njom dok ona jede, pita je po nešto i smiješi joj se. Još ni sada ne mogu da zadržim suze. Momak, hvala što postojiš. Tako jednostavan, divan i tako plemenit”, piše na Fejsbuku Djendji Samardzija.

I tu je fotografija tog mladog čovjeka koji često svi želimo da budemo, a rijetko bivamo. Dobra vijest je, još ima iskreno dobrih koji bez ikakve želje za pažnjom pomažu drugima ili im bar olakšaju, uljepšaju neki dio dana. Loša vijest je, takvih ljudi poput ovog čovjeka nema mnogo. Baš zbog toga ovaj mladić treba da služi kao opomena svakome od nas. Budimo malo više on, malo manje zaokupljeni sobom i svima će život biti za nijansu ljepši.