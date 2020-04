Ovca se vratila kući nakon sedam godina

Ovca koja je nestala 2013. godine vratila se kući nakon što je sedam godina provela sama u divljini.

U 2013. godini veliki požar u Tasmaniji spalio je ograde oko farme Elise Grej, i tom prilikom joj je određeni broj ovaca pobjegao. S vremenom su se vlasnici farme pomirili sa činjenicom da ih nikada neće više vidjeti. Međutim, jedna od tih ovaca Prikls pokazala se kao majstor samoizolacije i socijalnog distanciranja, jer se nakon sedam godina vratila kući.

