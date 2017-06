Ovi rudari se svakodnevno na poslu bore sa lavom

Ako mislite da je posao kojim se bavite težak, promislite još jednom. Zamislite da vam je svakodnevno mjesto za rad vulkan bogat sumporom.



Kawah Ijen je vulkan bogat sumporom koji se nalazi u istočnom dijelu Jave u Indoneziji. Rudari koji vade sumpor pješače do vrha vulkana, do visine od 2.640 metara, te kroz krater, ulaze u rudnik koji je prepun sumporne kiseline do dubine od 200 metara.



Ovi rudari rade svakodnevno u opasnim uslovima i to za samo 13 dolara dnevno.

Svaki rudar iznese oko 70 kg sumpora u košari. Ono što je posebno šokantno, je činjenica da većina rudara nema ni gas masku ili bilo kakvu zaštitnu opremu kada dolazi u kontakt sa ovakvom opasnosti.



Francuski fotograf Olivier Grunewald pridružio se rudarima i napravio zaista nevjerovatne fotografije.