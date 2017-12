Ovo je priča o Mariji Viktoriji, misterioznoj ženi Pabla Eskobara

U mafijaškim krugovima žene kriminalaca su uvijek bile predstavljane kao odane i proračunate partnerke koje su uvijek bile tu za svoje supruge kako bi prikrile njihove radnje s one strane zakona. Ovo je priča o Mariji Viktoriji Enao, ženi kralja kokaina Pabla Eskobara koja je mnogima i dan danas ostala misterija.

CIA i dan danas nakon 24 godine od Eskobarove smrti, traži njegove tajne zalihe, pa je lako zamisliti da je brak s takvim čovjekom zaista priča za sebe.

O njegovom životu snimljena je i serija “Narcos” koja predstavlja Eskobarovu suprugu kao odanu partnerku, ali u ovom slučaju potrebno je razlikovati stvarnost od fikcije.

Eskobar je bio sin skromnog farmera i učiteljice, a Marija potiče iz dosta prestižnije porodice. Imala je samo 13 godina kad su se upoznali, a udala se sa 15. Budući da je bila i punih 11 godina mlađa od Pabla, njena familija nije nimalo bila oduševljena cijelom pričom. Pokušali su da ih spriječe da se viđaju, smatrajući ga previše priprostim za Mariju.

Međutim, ona je bila tvrdoglava i buntovna, a njene riječi zašto se udala kasnije je prepričao njihov sin: “Zaljubila sam se u njegovu želju da pomaže drugim ljudima i njegovu empatiju za one u nevolji. Nas dvoje smo se vozili u siromašne krajeve i sanjarili o tome kako ćemo tamo graditi škole za siromašne. Od samog početka, on je uvijek bio džentlmen”.

Može se zaključiti kako ona baš i nije bila upućena u kriminalne planove svog muža.

Iako je za pretpostaviti da su se voljeli, to ne znači da Eskobar nije žudio za drugim ženama. I ne samo to, on je navodno imao nebrojene afere, najčešće s mnogo mlađim ženama.

Među ljubavnicama kralja kokaina spominje se novinarka Virdžina Valjeho, koja je s njim bila u vezi pet godina, a hvalila je njegov šarm, harizmu, strast, ljubavničke sposobnosti, ali i njegovu okrutnost u svojim memoarima iz 2007. godine.

Iako je možda spavao na hrpama novca, Eskobar je navodno imao i privatan avion samo za prevoz bilježaka, čini se kako ni sav novac ovog svijeta ne kupuje nužno slobodu. Nakon njegove smrti, Marija i njihova djeca pobjegli su u Buenos Ajres, bojeći se odmazde rivalskih narko-kartela.

Argentina im je dala azil i njegova supruga mijenja ime u Marija Izabel Santos Kabaljero. Prije toga, porodica je otputovala u Mozambik, a čak su i Vatikan molili za pomoć, međutim, bili su odbijeni.

Čak i s novim identitetom, život u Argentini nije bio jednostavan. Nakon što je javno otkriveno da žive u toj zemlji 1999. godine Marija i Huan Pablo su uhapšeni zbog optužbi da peru novac.

Ne želeći da se odreknu luksuznog života i navodne milijarde dolara koje su imali od poslova s narko-kartelima, izvukli su se bez posljedica. Detektivi su kasnije rekli da ih ne bi ni uhapsili tako rano da njihovi identiteti nijesu bili razotkriveni. Marija je, s druge strane, tvrdila kako je cijela istraga bila politički motivisana.

Nakon cijele stvari s Argentinom, Marija je ostala neka vrsta misterije. Niko zapravo ne zna gdje je danas, što je za nju samu vjerovatno odlična stvar. Budući da njena djeca i dalje žive u Argentini, postoji dobra šansa da je i ona tamo, pritajena, a možda i operisana.

No, postoje i neke tvrdnje kako se ona pod drugim identitetom preselila u Sjevernu Karolinu, u SAD. Njeno posljednje pojavljivanje u javnosti bilo je u dokumentarcu iz 2009. godine “Sins of my father” (Gresi moga oca), s kojim je sin Huan Pablo tražio iskupljenje za ponašanje svog oca.

Kažu kako iza svakog moćnog muškarca stoji velika žena, ali budući da ona i 20 godina nakon njegove smrti živi pod pseudonimom, jasno je kako je Marija i cijela njena porodica platila ogromnu cijenu za kriminalan životni stil koji je Pablo odabrao.

Više od svega, Marijin život otkriva da biti žena gangstera nije nimalo glamurozno koliko se prikazuje kroz filmove.

Uglavnom se svodi na osvrtanje preko ramena i skrivanje tokom cijelog života.