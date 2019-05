Parodija na bahate srednjoškolce koji se hvale skupim stvarima: Ove čarape, to me koštalo stado ovaca

Voditelji emisije “Ispod nule“, koja se bavi uličnom kulturom odijevanja, kao i stilom života mladih, napravili su prije mjesec dana zanimljiv snimak ispred Saobraćajnog fakulteta. Naime, snimali su nekoliko mladih ljudi koji su izlazili pred kameru i pokazivali šta trenutno imaju obučeno, a onda govorili cijenu odjeće, obuće i aksesoara.

Nizala su se imena modnih marki, od sportskih do onih elegantnijih, a od cifara kojim su se momci i djevojke “razbacivali”, tada nam se zavrtjelo u glavi.

“Patike su 500 dolara, pantalone 50 dolara, majica 50, jakna 100 dolara i ranac 500 dolara”, izašla je djevojka i kao iz topa navela “sitnice” koje je tog dana obukla, obula i stavila na sebe.

Pokazivane su i patike od 1000 dolara, majica od 600 dolara, kaiš 300, jakna sa krznom od “nekih” 4500 dolara, torba od “tričavih” 900. Novčanik je jedna djevojka platila 300 dolara, a masku za telefon – 220 dolara. Bilo je i trenerki od 200 dolara i majica od “samo” 120.

Pred kameru je potom stao i momak koji je na sebi, kad se sve sabere, imao 24.000 dolara.

Mjesec dana kasnije, “Dnevnjak” je napravio parodiju na ovu situaciju.

U videu, koji je nazvan “Koliko vrijedi tvoj outfit”, grupa koja radi na “Dnevnjaku” je na humorističan način pokazala da li je bitno šta imaš na sebi, ili ono što imaš u glavi.

“Pa, da krenemo od patika. Serđo de la Kosta, oksidžen fri, 25 gludena, imam čarape, hvala ti bako, frotir, one su 15 guldena. Bermude imam Tenksi Jao Ping iz Južne Koreje, lično mi stiglo poštom sa Ali baba i 40 razbojnika ekspres. Ovo je šampionska jakna iz mog sela. Ko ima bikove, zna o čemu pričam. Naočare Goci. Nije Žare, nego Goci. Zaboravio sam da jakna košta 500 dinara. Naočare koštaju 25.000 dinara. I pravi kačket od komšijinog jazavca. Imam gaće poluautomatske, iz radnje “Ženski sekret” iz Albanije”, izgovorio je jedan od aktera duhovitog snimka.

“Tu su patike, od bakšiša, 300 eura. Ove čarape, to me koštalo stado ovaca. Ove farmerke 15.000 eura. Tu imamo neki “Nevada” kaiš, zna se koliko je to, 5.000 eura. On je dobar ovako, elastičan je. Ispod ovo sam ukr’o od nekog lika, to ne znam koliko je, neprocjenjivo je. Imamo ovdje jedan Kežmanov dres, to se ne vidi jedan natpis, ja sam ga obrisao. Bio pijan, pa se oznojio. Imamo tu jednu potpazuhovaču i ima unutra svašta nešo: Luj Viton novčanik od 5.000 eura, čarape iz 1993. godine, i to vam je ljudi to. A da, i ove naočare koje koštaju 300.000 eura”, dodao je drugi.

Ova problematična praksa se sve češće dešava u osnovnim školama širom regiona. U želji da budu prihvaćeni i “in”, djeca potpadaju pod uticaj nerealnih zahtjeva da sve na njima bude skupo i markirano. Te zahtjeve nameću jednu drugima, odnosno, često dijete koje dolazi iz dobro situirane porodice proziva i ponižava svoje vršnjake, kako ako ne nose skupo, manje vrijede.

I djeca, odrasla u materijalistikom svijetu kakav je naš, prihvataju ova pravila i postaju opsjednuta brendovima, čije cijene najčešće ne odgovaraju platežnoj moći njihovih roditelja.