Poslije toalet-papira – puška: Amerikanci pustoše prodavnice oružja i municije

Kako se panika zbog koronavirusa širi, Amerikanci su odlučili da se dodatno naoružaju – ali ne znanjem, niti toalet-papirom, već bukvalno oružjem.

Dok Evropljani prave zalihe marihuane, Amerikanci prave zalihe municije. Rafovi širom svijeta se prazne, ali pored straha da neće biti dovoljno namirnica u periodima karantina, kod Amerikanaca takođe postoji bojazan i da neće biti dovoljno municije i oružja, što diže tražnju i pravi ogromne redove kod dobavljača.

Spotted in Culver City, CA. Why are Americans panic buying guns? Do they think an AR-15 will kill the virus 🦠? Asking for a friend! #coronavirus #COVIDー19 #COVID19 #panicshopping #CoronavirusOutbreak #SundayThoughts pic.twitter.com/EnZLKYo5Df

— PolitiKiss1600💋🥁 (@PolitiKiss1600) March 15, 2020