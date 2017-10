Praistorijski ljudi su shvatili nešto jako važno

Čak su i praistorijski ljudi prije 34 hiljade godina izbjegavali incest jer su bili svjesni opasnosti, tvrdi se u novoj studiji.

Rezultati istraživanja objavljenog u žurnalu „Nauka“ sugerišu da su i praistorijski ljudi razvijali socijalne vještine kako bi izbjegli da se razmnožavaju sa članovima svoje porodice.

To bi moglo da dovede do objašnjenja zašto su anatomski moderni ljudi ispali uspješniji do drugih vrsta, kao što su neandertalci koji su bili skloni incestu.

Naučnici su ispitivali genetske ostatke četiri anatomski moderna čovjeka iz Sungira (Rusija). Neobično za ovo vrijeme, ali četiri osobe koje su sahranjene zajedno živjele su u isto vrijeme.

Istraživači su se iznenadili kada su shvatili da njihov genetski materijal nema ništa zajedničko, što je značilo da nisu u srodstvu ili je barem bilo u pitanju drugo koljeno.

Objekti i nakit koji je zakopan sa njima sugerišu da su razvili pravila, ceremonije i rituale koji su podsjećali na današnja vjenčanja.

“To znači da su ljudi u ovom dijelu svijeta koji su živjeli u malim grupama razumjeli opasnosti koje nosi incest. Podaci sugerišu su namjerno izbjegavali ovakve odnose“, kaže autor studije i profesor Eske Vilerslev.

Istraživači vjeruju da su ljudi iz Sungira živjeli u malim grupama od oko 25 ljudi, ali su bili povezani sa većim zajednicima koje je činilo u prosjeku 200 ljudi, a pregovarali su o tome sa kojim ljudima je moguće napraviti partnerstvo.

Poređenja radi, genetski materijal neandertalaca koji su živjeli prije 50 hiljada godina pokazuje da se incest nije izbjegavao.

“Nismo sigurni zašto su se neandertalci razmnožavali među sobom. Možda su bili izolovani u malim grupama, možda zaista nisu uspjeli da razviju društvene vještine. Potrebno nam je još genetskog materijala kako bismo došli do odgovora“, kaže profesor Martin Sikora.