Ruski poslanik kod kog sve žene jure „na konsultacije“

Oleg Suhov, poslanik iz moskovskog Nagornog okruga, ne razumije zašto se na internetu digla takva buka zbog fotografija na kojima on pozira polu go. On je u šali pozvao ljude da pogledaju njegove fotografije sa plaže.

„Ovaj poslanik nastavlja da postavlja polu gole fotografije, naročito sa mora, a trebalo bi da ide na plažu u odijelu, jer je poslanik“, primijetio je Oleg Suhov u intervjuu za portal „Lajf“.

Suhov priznaje da, uprkos obećanjima žena na društvenim mrežama „da će doći na konsultacije“, još nije osjetio popularnost koju je tako vrtoglavo stekao. On tvrdi da to i ne želi, kao i da negativno reaguje na neke komentatore njegovih fotografija bez odjeće.

„Za sada nisam osjetio nikakvu popularnost. Ne mogu da kažem da me rasprave uznemiravaju. Ja sam odrastao čovek. Imam 40 godina. Navikao sam da na sve gledam mirno. Ne želim da trošim svoje vrijeme i svoju energiju na čitanje glupih komentara ograničenih ljudi i da brinem zbog njih“, rekao je Suhov.

„Nemoguće je izbrisati fotografije, da je to moguće, uradio bih to odavno. One nijesu samo postavljene na društvenoj mreži, već su se prije pet godina raširile po internetu“, požalio se narodni poslanik.

Na pitanje da li ima ženu Suhov je odbio da odgovori i rekao je da je to lična stvar i da nije predmet rasprave.