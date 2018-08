Strip junaci našeg djetinjstva: Sjećate li se nekih od njih?

Okupili smo ih sve na jednom mjestu, da se podsjetimo likova koji su bili uzroci mnogih neprospavanih noći. Ti čarobni komadi spojenog papira, zajednička su crta gotovo svima koji su nosili pantalone, učili o životu i imali svog superjunaka. Razlikovali su se samo po tome koji junak, odnosno strip, više „leži“ određenoj osobi.

Za neke je to bio Zagor, drugima Mister No, a nekima je to bio Marti Misterija.

12. Ken Parker

Traper, vojni izviđač, šerif, bjegunac, detektiv, pisac… Ken je Parker sve samo ne klasičan heroj Divljeg zapada. Čitaoce je osvojio baš tom nesposobnošću da bude junak i “profesionalni” pustolov, svojom bliskošću “običnom” čovjeku, mogućnošću da pogriješi, mudrošću kojom takve greške priznaje, ironijom i samokritikom, unutrašnjim borbama, razmišljanjima, sumnjama i vrlinama poput velikodušnosti, dobrote, prijateljstva, odanosti, altruizma, hrabrosti, idealizma, optimizma i samostalnosti. U Kenu Parkeru, baš kao i u životu, stvari nisu bile tako jednostavne. Istoimeni glavni junak sklon je preispitivanju, sklon je svakodnevnim ljudskim greškama. Dobar je strijelac, ali ipak se desi da promaši. Često u kavzi izvuče deblji kraj, ali će se u nju svakako upustiti ako mu moralna načela tako nalažu. Ken Parker je osoba koja, kako serijal odmiče, odrasta, uobličava svoj karakter, formira političko mišljenje. Drugim riječima, iako svoju odiseju započinje jednom osvetničkom misijom, on uopšte nije klasični heroj vesterna.

11. Korto Maltezi

Korto Maltese je izmišljeni lik, mornar-pustolov kojeg je stvorio italijanski crtač stripova Hugo Prat. Korto Maltese, ćutljiv kapetan, putovao je početkom 20. vijeka (1900-1920.). On je “skitnica sa zlatnim srcem”, tolerantan prema slabijima.

Kad je u djetinjstvu shvatio da ima prekratku liniju života na dlanu, sam je urezao dužu, čime je pokazao da sam bira svoju sudbinu. Iako ne odustaje od nepristrasnog stava, Korto nagonski podržava oštećene i porobljene.

10. Teks Viler

Neustrašivi rendžer i poglavica Navaho indijanca, koji su ga nazvali Noćni orao, a u avanture je išao sa najboljim prijateljem Kitom Karsonom, sinom Kitom Vilerom i Navaho indijancem Tajgerom Džekom. Od brojnih neprijatelja sa kojima se susretao, najviše muke mu je zadavao magičar Mefisto, ali za njim nisu puno zaostajali Proteus i bivši princ Crni Tigar. Ovaj strip je u Italiji imao ogromnu popularnost, ali kod nas u malo manjoj mjeri zbog silnih edicija u kojima je na kraju pisalo “nastavak u sljedećem broju”, a ovo je vjerovatno i najveći razlog za 10. mjesto na listi najpopularnijih junaka.

9. Kit Teler

Kit Teler je bio omiljeni junak i idol svih nedovoljno snažnih školaraca 80-tih godina. On je poznatiji kao mali rendžer, a njegove avanture se baziraju na traženju pravde i osvete nakon što su mu oca, takođe rendžera, optužili za izdaju, kada je Kit imao 14 godina. Obzirom da je bio mlad i nedovoljno razvijen, Kit se služio snalažljivošću i lukavstvom, što mu je na kraju donijelo čin kapetana, a u avanturama mu je društvo pravio stari brkonja Frenki Belvan.

8. Kapetan Miki

Za vrijeme 80-tih godina, djeca su se dijelila na ljubitelje Kita Telera u Kapetana Mikija. Isto kao i Kit, i Miki je bio jako mlad kada je postao rendžer, imao je 17 godina, a koristeći izuzetnu inteligenciju, takođe je dospio do čina kapetana. Kapetan Miki se nikada nije odvajao od svojih prijatelja Smuka i doktora Salasa, a važnu ulogu je imao i njegov vjerni konj Napoleon.

7. Komandant Mark

Ovaj junak je bio obavezno štivo u svakoj kolekciji stripova, a inače je predstavljao hrabrog vođu patriota, poznatijih kao Vukovi Ontarija, koji su se konstantno borili za nezavisnot u Americi protiv Engleza. Komadant Mark je bio naoružan svojim mačem sa kojim je baratao vrlo vješto, zahvaljujući učitelju koji ga je odgajao kao sina. Na području biše Jugoslavije je uživao veliku popularnost, a najviše tome su doprinijeli njegovi saborci, inidijanski poglavica Žalosna Sova kao i njegov vjerni pas – vreća buva, Flok.

6. Marti Misterija

Marti je bio interensantna kombinacija Foksa Moldera i Indijane Džonsa, a bio je poznat i kao detektiv nemogućeg jer su ga najviše interesovali slučajevi koje arheologija i nauka ne mogu da objasne. U ovom stripu su mladi mogli naučiti puno zanimljivih podataka iz oblasti arheologije, istorije, mitologije a svi su obožavali njegovog stalnog saborca, neandertalca Javu. Gotovo svi ljubitelji ovog stripa su nešto kasnije postali zaraženi kultnom Tv serijom Dosije X.

5. Dilan Dog

Vestern stripove su zamijenili SF i horror, a glavni predstavnih novog talasa italijanskog stripa bio je Dilan Dog – detektiv za noćne more i nadprirodne pojave. On je bio netipični junak, jer je bio bivši alkoholičar koji se bojao visine, skučenih prostora, djece i slijepih miševa. U gotovo svakom broju je uspijevao da odvede drugu ljepoticu u krevet, a interensantan podatak je da su većinu čitalaca ovog stripa činile mlade žene.

4. Mister No

Pored Dilan Doga, najveći playboy iz stripova je Mister No. On je bio ratni veteran koji je živio na obali Amazona, a za život je zarađivao prevozeći putnike svojim legendarnim avionom – Piperom. Gotovo uv9iek mamuran od litara i litara Viskija, Mister No je imao talenat za upadanje u problem, a njegove avanture su se uvijek završavale tako što neku od putnica odvede u krevet. Uvijek je bio švorc, pa nikada nije odbijao poslove, a interesantno je da je ovaj strip junak zasnovan na stvarnom liku.

3. Blek Stena

Ovaj junak je još jedan u nizu boraca za američku nezavisnost, samo što je ovoga puta u pitanju plavokosi, nabidovani Francuz Yannick Leroc, među crvenim mundirima poznatiji kao Blek Stena. Blek je klasičan mačo tip, koji bez obzira na godišnje doba, na sebi nosi samo prsluk od medveđeg krzna, ponosno pokazujući svoji goli torzo.

2. Alan Ford

Siromašni stanovnik Njujorka, koji je tražeći posao sasvim slučajno postao tajni agent supertajne grupe TNT. Ford je sve ali nikako običan strip junak, on je pošten, ali je i smotani šeprtlja, koji na neki suludi način uvijek uspijeva da izvrši zadatak. Ovaj strip je definitivno bio jedan od najomiljenijih na prostorima bivše Juge, a najviše zasluga za to ide kultnom sporednom junaku, nosatom Bob Roku.

1. Zagor

Iako je AlanFord imao jako veliku popularnost ( i još uvijek je ima), mjesto broj jedan u top strip junacima naše mladosti pripada čuvenom Duhu sa sjekirom, Manituovom poslaniku i njegovom najboljem prijatelju Chico Felipe Cayetano Lopez Martinez Gonzalesu (ili jednostavno Čiku). Tokom 50 godina postojanja, neustrašivi Zagor se borio u dubokim šumama Darkwood, imao je puno neprijatelja, a najpoznatiji od njih su poludjeli profesr Helingen, čarobnjak s magičnim moćima Kandraks, izuzetno inteligentni kriminalac Mortimer i mađarski vampir barun Rakosi. Iako je prošlo više od 50 godina od prvog izdanja, ovaj strip se još uvijek čita sa jakim apetitom pa je odluka o broju jedan na našoj listi bila očigledna.