Titov daglas: Simboličan vid prkosa i dokaz jugoslovenske političke samostalnosti

Jedan od aviona koji zbog svoje istorije privlači veliku pažnju je svakako avion kojim je nekad letio Tito. Riječ je o luksuznom avionu, popularnom „daglasu“, koji je punih 17 godina služio Titu i njegovim uglednim gostima, bio ponos JAT-a i Jugoslavije. Letilica je proizvedena u američkoj “Daglas Erkraft kompaniji” 1958. godine, kada ju je kupio JAT i pretvorio u luksuzno Titovo prevozno sredstvo.

Prvi probni let avion, koji je bio među posljednjim od ukupno 704 izrađena primjerka „douglasa DC-6“, obavio je 13. oktobra te godine, nakon čega je predat jugoslovenskoj posadi koja se prethodno za letjenje na tom tipu vazduhoplova obučila u Amsterdamu, kod instruktora holandske aviokompanije KLM. Avion je zvanično upisan u jugoslovenski registar civilnih vazduhoplova 22. oktobra 1958. i dobio je oznaku YU-AFA, a na prelet iz SAD za Jugoslaviju krenuo je 26. oktobra.

Let na ruti Santa Monika-Njujork-Gander-London-Beograd trajao je tri dana, a FNRJ je dobila svoj prvi avion sposoban za interkontinentalne letove. To je državi značilo mnogo, ne samo za obuku daljeg letačkog kadra i uspostavljanje dugolinijskog saobraćaja njene kompanije JAT, već i za državni protokol jer je YU-AFA, iako je formalno bio registrovan kao vlasništvo JAT-a u suštini kupljen kao predsjednički avion za potrebe šefa jugoslovenske države. Zato je ovaj avion bio i posebno opremljen sa luksuznije i komfornije konfigurisanom unutrašnjošću, donekle različitom od svog blizanca, drugog DC-6B registracije YU-AFB, koji mu se iz SAD-a pridružio u krajem 1958.

YU-AFB koji je takođe letio pod JAT-ovim oznakama, korišćen je povremeno za redovan putnički saobraćaj, međutim, to nikada nije bio slučaj sa YU-AFA. Ovaj avion bio je isključivo namijenjen Titu koji je njime putovao najčešće u zvanične međudržavne posjete, ali nerijetko i unutar Jugoslavije, posebno iz Beograda prema Dubrovniku i Puli, odnosno Ljubljani. Na prvo veliko međunarodno putovanje Tito je sa novim „douglasom DC-6“ otputovao krajem 1959, a moćna i moderna četvoromotorna mašina sa lakoćom je iz Beograda doletjela do Madrasa i Delhija u Indiji. Koliko je šef jugoslovenske države tada bio „in“ kada je vazdušni transport u pitanju, potvrđuje i činjenica da su od 1947. do 1962. isti tip aviona DC-6 kao sopstvene zvanične predsjedničke avione, koristili i predsjednici SAD-a Hari Truman, Dvajt Ajzenhauer i Džon Kenedi.

Sa YU-AFA dok je letio za Tita, upravljale su miješane JAT-ove i posade profesionalnih pripadnika Jugoslovenskog Ratnog Vazduhoplovstva (JRV). Titov predsjednički avion od 1. januara 1961. i zvanično više nema nikakve veze sa JAT-om, već je upisan u flotnu listu JRV. Sa njim je Tito od 1959. do kraja 1966. imao ukupno 55 letova u trajanju od ukupno 158 sati, a ovim DC-6, maršal i doživotni predsjednik Jugoslavije između ostalih, posjetio je Indiju, Egipat, Etiopiju, Sudan, Togo, Kipar, Norvešku, Alžir, Finsku, Rumuniju, Poljsku, Čehoslovačku i Istočnu Njemačku.

Iako mu je sovjetski vođa Nikita Hruščov u znak prijateljska i otopljavanja do tada veoma zategnutih sovjetsko-jugoslovenskih odnosa 1957. poklonio potpuno novi sovjetski putnički avion „iljušin Il-14“ koji je on povremeno koristio za posjete pojedinim afričkim državama, Tito je ipak odlučio da svojim DC-6, iskaže još jedan simboličan vid prkosa i dokaza jugoslovenske političke samostalnosti. Naime, on je u svoju posjetu SSSR-u 1964. godine iz Beograda umjesto u poklonjenom sovjetskom, otputovao u kupljenom američkom avionu, pa su Hruščov i ostali sovjetski zvaničnici koji su Tita sačekali na aerodromu u Lenjingradu, gledali jugoslovenskog vođu kako na crveni tepih i pred počasni stroj izlazi iz njima mrskog „kapitalističkog“, američkog DC-6. Isto je Broz napravio i naredne godine kada je sa DC-6 otputovao u posjetu SSSR-u u Moskvu.

Titov „daglas“ dugačak je 32,2 metra, a raspon krila mu iznosi 35, 8 m. Maksimalna poletna težina ovog aviona je 42 tone, postiže najveću brzinu od 550 i krstareću od 460 km na čas. Plafon leta mu je nešto iznad 7.600 m, a maksimalni dolet 8.340 km. U vazduhu neprekidno može ostati 23 sata. Najbitniji dio DC-6 su njegova četiri velika radijalna, vazduhom hlađena, klipna motora „Pratt&Whitney“ R-2800 CB-3 poznata kao „Double Wasp“ (dupla osa). Svaki od ovih monstruozno velikih motora sa ukupno 18 klipova rapoređenih u tzv. duploj zvijezdi, ima po preko 45 litara zapremine i ubrizgavanje vode u cilindre radi postizanja dodatne snage. Zvuk koji ove mašine proizvode – prava tutnjava i potmula grmljavina – teško je da opisati riječima. Svaki od četiri motora, ima maksimalnu snagu od čak 2.500 konja kojom okreće veliki trokraki propeler, a pri „punom gasu“ motori ukupno troše 1.000 l visokooktanskog avio-benzina na sat.

U ulozi zvaničnog aviona predsjednika SFRJ, ovog „starog Amerikanca“ 1967. je zamijenio prvo novi, veći i savremeniji i sovjetski „iljušin Il-18“, a potom 1969. moderni francuski mlaznjak „sud aviation SE-210 caravelle“, da bi od 1974. pa do kraja svog života, Tito letio u jednom od dva specijalno opremljena i za interkontinetalne letove podešena nova „boeinga B 727-200“ koji su služili u JRV. Njegov stari DC-6 u SFRJ je ostao do 1975. u namjeni prevoza manje značajnih državnih, vojnih i politilkih delegacija, da bi ga te godine Jugoslavija poklonila Vladi Zambije gdje je nekadašnji Titov, postao zvanični avion predsjednika te države, dr Keneta Kaunde.

Ubrzo ga je i Kaunda „izgustirao“ i ostavio da napušten leži u jednom kraju vojnog aerodroma u Lusaki, glavnog grada Zambije, gdje je staru „pticu“ sredinom 90-tih pronašao avijacijski preduzetnik Kris Šute, vlasnik jedne male aviokompanije iz namibijskog grad Vindhoek. Uz Titovog DC-6, Šute je u Lusaki našao i njegovog takođe napuštenog, brata blizanca – nekadašnjeg YU-AFB koga je Jugoslavija takođe 1975. poklonila Zambiji. Kupio je oba aviona i obnovio ih i narednih godina sa njima vodio turiste na panoramske letove nad afričkom džunglom, savanama i Viktorijinim vodopadima.

Šute je početkom devedestih bio primoran da proda jedan od ova dva aviona, pa se nekadašnji Titov vazduhoplov našao na tržištu i u martu 2004. slučajno ga nalazi i odmah kupuje austrijski milijarder Ditrih Matešic (koji ima jugoslovenske korijene), vlasnik kluba “The Flying Bulls“. Odmah je započeo mukotrpni i skupi postupak potpune obnove i remonta vremešnog vazduhoplova, pa je nekadašnji Titov YU-AFA sa kojim je maršal obišao pola Evrope, Azije i Afrike, 2004. ponovno zablistao punim sjajem i vinuo se u nebo. Avion je sada, kažu stručnjaci, u boljem stanju nego što je to bio kada je 1958. izašao iz fabrike, a uz puno ljubavi i pažnje koju mu pružaju u „Letećim Bikovima“, izvjesno je da će Titov „douglas“ još dugo godina na nebu Red Bullu „davati krila“.

Fotografije: Muzej Jugoslavije