Top pet poslova za koje svi (pogrešno) misle da su dosadni

Nekad volite svoj posao, ujutro ustajete s osmijehom i radujete se novom radnom danu. Ipak, ponekad na posao odlazite bez strasti i nadahnuća, cijeli dan gledate na sat i čekate kraj radnog vremena. Bez obzira na zanimanje, svi se tako osjećamo s vremena na vrijeme.

Prema portalima poput Forbesa i Independenta, određeni poslovi su ipak dosadniji od drugih.

Korisnička podrška

Sjedite pred računarom, javljate se na telefon koji cijeli dan zvoni i slušate bezbroj pitanja, žalbi i vike zbunjenih ili nezadovoljnih korisnika. Zbog toga je rad u call centru kao podrška korisnicima našao svoje mjesto na listi najdosadnijih poslova. Ipak, nije sve tako sivo. Kao i svaki drugi, i ovaj posao ima svoje prednosti. S obzirom na velik broj otvorenih radnih mjesta, nije se teško zaposliti, a ponajviše je namijenjen studentima kojima je potrebno fleksibilno radno vrijeme. U call centru zarada je jednostavna, koliko radite toliko i zaradite, a veliki plus je to što je jedan od poslova koje ne morate “nositi kući”. Jednom kad se smjena završi nemate više nikakve brige ni obaveze o kojima trebate misliti.

Ovaj posao odlična je podloga za sve one koji će u budućnosti biti u čestom kontaktu s ljudima. Na ovakvom radnom mjestu susretaćete se s raznim osobnostima i naučićete se nositi s različitim tipovima ljudi te se snaći u svakakvim situacijama. Zbog toga je call centar odličan za studente kojima će dobre komunikacijske vještine trebati u budućnosti, pa ih na ovaj način mogu usavršiti. Jedino što vam treba su strpljenje i ljubaznost te spremnost na pomoć drugima.

Računovodstvo

Zbog mnogih filmova koji računovođe prikazuju kao plašljive tipove koji se ne snalaze najbolje u društvenim situacijama, vlada uvjerenje o računovodstvu kao dosadnom zanimanju. Istina, računovodstvo ne donosi uzbuđenje, ali nudi sigurnost i dobru platu. Računovođe lako nalaze posao, lako ga zadržavaju, te zarađuju dovoljno da si u slobodno vrijeme priušte i dodatna uzbuđenja.

Još jedna prednost ovog zanimanja je širina mogućnosti koju računovodstvo nudi. Računovođa može raditi u sektoru računovodstva neke firme, može raditi u knjigovodstvenom servisu, a može se baviti i revizijom ili finansijskim savjetovanjem, poslovnim granama s posebno dobrim zaradama. Takođe, za pokretanje vlastitog posla nije potrebno preveliko ulaganje, a postoji i uvijek primamljiva opcija rada od kuće.

Bez računovođe, firma ne može funkcionirati, stoga ako su vas oduvijek privlačili brojevi i vidite se kao jednu od ključnih osoba u radu neke organizacije, važno je odabrati studij koji će vas kvalitetno pripremiti za sve izazove koje pruža ovaj.

Pravni sektor

Iako nisu prvi u ovom članku, pravni poslovi našli su se na prvom mjestu liste najdosadnijih poslova. Čak 81% zaposlenih u ovom sektoru smatra svoj posao dosadnim, pokazalo je istraživanje portala Emolument koji se bavi proučavanjem firmi, zaposlenih i svega ostalog vezano za poslovni svijet. Ipak, poveći broj ljudi koji upisuje iz godine u godinu Pravni fakultet, ne ide baš u prilog ovoj tezi.

IT sektor

Iako se posao IT stručnjaka našao na listi najdosadnijih, treba spomenuti da je to ujedno i jedan od najplaćenijih poslova u Evropi. U Njemačkoj IT stručnjaci zarađuju i 5.500 eura mjesečno. Više ne zvuči tako dosadno, zar ne? IT sektor dijeli se na razne poslove, od programera do sistemskih inženjera, stoga je teško reći koji od poslova u ovom sektoru zbilja jeste dosadan, a koji izazovan. U svakom slučaju, barem znamo da su plate zanimljive…

Bankarstvo i financijske usluge

Baš kao i prije spomenuto računovodstvo, i bankarstvo djeluje kao monoton posao. Naravno, za sve one koji ne vole rukovati tablicama, računima, brojevima i papirima, svi takvi poslovi zvuče dosadno. Međutim, u finansijskom sektoru traže se ljudi koji pokazuju interes za financije, timski duh te ambicioznost i kompetitivnost. Takvi ljudi znaju se nositi s kratkim rokovima i ne boje se izazova. U ovom poslu čeka vas cjeloživotno učenje i usavršavanje, ali i napredovanje te profesionalno razvijanje. Bankarstvo ne obuhvata samo rad pred računarom i papirima. Štoviše, u ovom poslu puno je komunikacije s drugima, kako kolegama, tako i klijentima, a svaki rad s ljudima uvijek donosi nešto novo, tako da su male šanse da se na ovom poslu dosađujete.

Na popisu najdosadnijih našli su se i poslovi prodaje, marketing i komunikacije, inženjerstvo, ljudski resursi te istraživanje i razvoj.

Da li i vi smatrate ovu listu relevantnom ili su neka druga zanimanja, prema vašem mišljenju, mnogo dosadnija?