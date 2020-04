Učitelj dnevno pješači osam kilometara da bi dostavio đacima školske obroke

Zejn Pols je ovih dana zavrijedio nadimak “heroj”. Ovaj učitelj iz Linkonšira u Engleskoj, prepješači osam kilometara dnevno kako bi učenicima podijelio školske obroke.

Zejn je inače bivši vojnik, pa mu dugo pješačenje i nošenje tereta ne predstavlja problem. Njemu je dostava obroka prilika da obiđe svoje đake i provjeri kako su. Dostavi hranu, pokuca i sačeka da neko pokupi dostavu.

Millions of people have seen him delivering school meals on foot in Grimsby. @peter_levy caught up with @zaneyteacher to ask him why he and his school were so determined to help. pic.twitter.com/wVHNYkEYtS

— BBC East Yorks and Lincs (@looknorthBBC) April 15, 2020