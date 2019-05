Ulična žurka, pokloni i put na Havaje, omiljeni poštar ispraćen u penziju

Posljednji radni dan Flojda Martina bio je sve samo ne tipičan. Ovaj poštar iz Atlante, u američkoj državi Džordžija, nakon 35 godina, otišao je u penziju. Mještani u predgrađu Marijeta, gdje je godinama dostavljao poštu, htjeli su da ga isprate sa stilom.

Dok se njegov kamionet kretao kroz to područje, komšije su ga grlile, davali mu poklone, slikali se s njim, a poštanski sandučići bili su ukrašeni u njegovu čast, piše CNN.

It took forever to #MrFloyd to even get to his own party – people kept stopping him for photos and hugs! pic.twitter.com/5xA17m60Ja — Jennifer Brett (@Jennifer__Brett) May 24, 2019

Čak su ga i pozvali da se vrati na jesen i bude sudija na paradi povodom Noći vještica.

Oproštaj od omiljenog poštara pretvorio se u veliku “uličnu zabavu” koja je privukla više od 300 ljudi. Komšije su čak donosile jelo i piće, napisala je komšinica i novinarka časopisa “Atlanta Journal” Dženifer Bret, koja ga je pratila posljednjeg radnog dana i postavljala sve na Tviter.

Another update! Neighbors have launched an official Go Fund Me to help Mr. Floyd realize his dream of visiting Hawaii one day. https://t.co/SPlhOXf8bW — Jennifer Brett (@Jennifer__Brett) May 24, 2019

“Flojd je visok, vitak, dobrodržeći 61-ogodišnjak. Njegov posao uključuje puno hodanja, što ga održava u odličnoj formi. Ali on je završio s vrućinom”, napisala je Bret u jednom tvitu.

“U ljetnjem periodu, poštansko vozilo je užarena kao rerna. Prošlo ljeto, odlučio je Flojd, bilo mu je posljednje”, dodala je.

Lots of people took photos with their pets. #MrFloyd is much loved among the canine set, too. He always kept Milk Bones in his mail truck! In this photo, Stella joined her people, the Courtoy family. pic.twitter.com/TKoeUVxor9 — Jennifer Brett (@Jennifer__Brett) May 24, 2019

I mada je Martin sada i zvanično penzionisan, njegovi susjedi imaju još jednu stvar koju žele da urade za njega kako bi pokazali svoju zahvalnost. Spomenuo je da želi da ide na Havaje, tako da su komšije započele GoFundMe kampanju da ga pošalju na putovanje iz snova.