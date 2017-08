Umjesto djevojke na maturu poveo mačku

Sem Stajngard privukao je pažnju javnosti kada se na maturskoj večeri umjesto sa djevojkom pojavio sa mačkom Rubi koju je pronašao prije deset godina.

Kako nije mogao da pronađe sebi pratilju, odlučio je da na matursko veče povede svog kućnog ljubimca.

“Naša majka Džoan kupila joj je haljinu i blještavu ogrlicu kako bi mogla da se slika sa Semom“, ispričala je Semova sestra Karolin.

Ona je dodala da je mačka jako vezana za njih i da je vrlo druželjubiva.

“Dok sam bila mlađa, pratila bi me do škole, a kada bih se vratila kući čekala me je“, rekla je Karolin.