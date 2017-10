Upoznajte kerušu koja nije htjela da radi za CIA

Keruši Lulu nije bilo suđeno da postane tragač za bombama američke Centralne obavještajne agencije (CIA).

CIA je saopštila da je donijela tešku odluku da isključi 18-mjesečnu ženku crnog labradora iz svog K9 programa. Agencija navodi da je odluku donijela nakon što je keruša u potpunosti izgubila interesovanje za pronalaženje eksplozivnih naprava.

Sometimes, even after testing, our pups make it clear being an explosive detection K9 isn’t for themhttps://t.co/nPZl6YWNKb pic.twitter.com/07TXRCH7bp

— CIA (@CIA) October 18, 2017