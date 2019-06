Upoznajte učitelja kog obožavaju sva djeca: Sa đacima pleše, pjeva i tako predaje

Učitelj iz Gane Saki Persi postao je popularan na društvenim mrežama nakon što je objavio snimak na kom je zabilježeno kako sa svojim đacima igra. Kaže da pokušava da učenje učini zabavnim kako bi djeca savladala različite predmete i izgradila samopoudanje.

Persi je takođe i pjevač, tekstopisac i plesač. Navodi da je šokiran koliko je ljudi pogledalo njegov snimak.

“Na početku su me ljudi zvali, ljudi koje nikada prije nisam upoznao. Zovu me tamo i ovamo, snimak je za desetak dana pogledalo 10.000 ljudi, tako da sam bio šokiran i ima preko 600 komentara. Imao sam svega 23 pratioca, sada ih imam oko 4.000”, rekao je on za Euronews.

Persi radi u naselju poznatom po poljoprivredi, a kako kaže, često se dešava da roditelji jednostavno djecu izvuku iz škole kako bi radili na polju.

Takođe, vidio je i da djeca sa svojim nastavnicima gotovo da i ne komunciraju i da im nedostaje samopouzdanja, zbog toga je odlučio da isproba novi metod.

“Odlučo sam da probam sa plesom, kako bi bilo više interakcije između nastavnika i djece, a takođe i da učinim školu atraktivnijom djeci kako je ne bi propuštali”, rekao je on.

Persi kaže da druge škole, pa čak i roditelji u drugim naseljima, koriste njegove snimke kako bi učili svoju djecu.