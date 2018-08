Za 30 godina čovječanstvo će da ratuje za pijaću vodu?

Do 2050. čovječanstvu će da se “obiju o glavu” posljedice koje je sam izazvao. Sa kojim problemima se čovječanstvo suočava danas, čini se da većini ljudi nije jasno, a onima koji su svjesni razmjera opasnosti od toga se diže kosa na glavi.

“BBC Future Now” istražio je koji problemi će da pritiskaju čovječanstvo 2050. godine. Prenosimo vam njihove mračne prognoze.

Genetsko modifikovanje ljudi

Na prvu loptu, mijenjanje DNK ljudi kako bi bili otporni na određene bolesti čini se poput svijetog grala medicine. Istorija čovječanstva, a posebno 20. i 21. vijeka uči nas, međutim, da se pri svakoj savršenoj i “spasonosnoj” ideji prije ili kasnije otvaraju i vrata propasti. Ovdje je u pitanju etička dilema o tome u kom trenutku će takva genetska manipulacija da preraste u “dizajniranje beba” u fazi embriona, kako bi djeca ispala određenog nivoa inteligencije, određenog izgleda… Čovječanstvo će morati prvo da definiše šta čini čovjeka, a potom u svaku laboratoriju, univerzitet i korporaciju da postavi etičare koji će držati stvar pod kontrolom.

Starije stanovništvo nego ikada

Sve je više ljudi na svijetu, a njihov životni vijek je sve duži. Danas je na svijetu oko pola miliona stogodišnjaka. Do kraja vijeka biće ih 26 miliona. EU, Japan i Kina imaće veliki udio stanovnika starijih od 65 godina. To povlači veće troškove medicinske brige, pa i lične brige, za šta su Japanci već počeli da razvijaju robote.

Izgubljeni gradovi

Klimatske promjene i otapanje polova i glečera uzrokuju rast nivoa mora, pa nema načina na koji bi gradovi poput Majamija do polovine 21. vijeka mogli da izgledaju kao danas. U opasnosti je skoro cio Bangladeš, kao i cijele minijaturne nacije po Pacifiku, Holandija, dolina Neretve, delte velikih rijeka Nila, Temze, Amazona…

Evolucija socijalnih medija

Već danas jedva izdržavamo haos po društvenim mrežama zbog lažnih vijesti, manipulacija, širenja terorističke, političke, rasističke i korporativne propagande. Internet-trol je postao jednako ozbiljna prijetnja, poput hakera koji traži način za krađu identiteta, provalu u baze podataka i ucjene. Fejsbuk je danas star samo 13 godina, šta nas onda čeka za 30?

Novi geopolitički sukobi

Sa ulaskom u 21. vijek geopolitički svijet se znatno izmijenio. Bliski istok je razoren, postoji niz država koje su nefunkcionalne zbog ratova, Sjeverna Koreja je počela da lansira projektile koji predstavljaju provokaciju, a ima i nuklearnu bombu. Takođe, vidjeli smo šta se događa nepripremljenom Zapadu kad mu na vrata zakuca egzodus od dva miliona očajnih izbjeglica, piše BBC. Ipak, kažu, ovo je tek početak. Hakeri se miješaju u nacionalne izbore, nacionalisti i ekstremna desnica su u porastu, opasne tehnologije su sve dostupnije, a bitke za resurse sve intenzivnije.

Sigurno putovanje automobilom

Urbanizacija, vozovi koji jure brzinom metka, pa opet, u svijetu je automobila sve više. Srednja klasa veoma se razvila u Kini, pojavljuje se u Indiji i ti ljudi za sebe žele ono što ima, ili je imao Zapad. Sve projekcije govore da će automobila biti toliko da će uticati na okolinu, infrastrukturu, energente, a dosta se već govori o tehnologijama automobila bez vozača.

Borbe za resurse

Da, riječ je o vodi, o energentima, o hrani… Međutim, to je samo dio priče. Rijetki metali, od kojih zavise mnoge visoke tehnologije, a 90 odsto njih nalazi se u Kini, biće potrošeni za 20 godina, kažu predviđanja naučnika.

Kolonizacija drugih svjetova

Svemirski turizam već godinama je ozbiljan projekat kojim bi istraživanje jeftinih, jednostavnih i sigurnih putovanja u svemir moglo da se samofinansira i postane isplativo. Stiven Hoking apsolutno nije jedini ni prvi koji je upozoravao da je čovječanstvo vrlo brzo mrtvo ako se ne otisne u svemir.

“Bildovanje” moždanih sposobnosti

Kafa, čaj, ali i razna prirodna ili vještačka sredstva, nerijetko i droge, sve više se koriste po univerzitetima, kompanijama, u svakidašnjem životu kako bi ljudi povećali intelektualne sposobnosti. Nismo ni svjesni koliko se u tom procesu oslanjamo na kompjutere, pametne telefone i slične uređaje. Danas se već otvoreno sanja o sredstvima koja bi od mozga ciljano napravila superuređaj, kao i o implantatima u mozgu.

Vještačka inteligencija i dominacija

Ona se razvija sve brže, a da nije materijalnih ograničenja, poput svojstava subatomskih čestica, bio bi to klasični primjer eksponencijalnog rasta. Lako za to dok se sve ono što se isprogramira odvija kako treba. Ali šta kada dođe do kvara? Šta kada dođe do greške u procjeni situacije? Šta kad neko gadno zabrlja? Ovih pitanja je mnogo, zaključuje “BBC Future Now”.