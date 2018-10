Zanimljive činjenice o kišobranu koje sigurno niste znali

Kada napolju pada kiša, naš vјerni pratilac je skromni kišobran. Postoji puno razliičitih kišobrana: klasičnih, kišobranana na sklapanje, prozirnih, za oluju, automatskih, kišobrana za golf itd. I svako od nas ima različit ukus što se tiče kišobrana.

Pored činjenice da je neophodan aksesoar i da se često koristi, postoje i neki manje poznati podaci o ovoj praktičnoj stvarčici.

Slijede činjenice o kišobranu koje vјerovatno niste znali.

Kišobran su izmislili Kinezi

Kao i mnogi drugi izumi, i kišobran je kineski izum. Kinezi su prvi napravili kupolu od tkanine, preteču današnjih kišobrana. U istorijskim izvorima zapisano je da se to dogodilo u prvom vijeku, preciznije 21. godine naše ere. Drevni kineski vladari vozili su se u kočijama iznad kojih se nalazila neka vrsta pokrivača za kočije, koji je bio kupolastog oblika i izrađen od tkanine. Zahvaljujući Putu svile, kišobran je iz Kine dospio do Koreje i Japana, a zatim i do ostalih dijelova Azije i do Evrope.

Pojam kišobran (ambrela) vezana je za Sunce a ne za kišu

Koliko god to zvučalo nelogično, kišobran je naziv koji u stvari ne potiče od riječi kiša, već bi se prije moglo tvrditi da je vezan za riječ Sunce. Naziv kišobran (ambrela, amrel) vodi porijeklo od latinske riječi „umbra“ što znači „sjenka, sjena“. Ubrzo nakon što je ova riječ prihvaćena u mnogim evropskim jezicima, promijenjeno je njeno izvorno značenje – od stvari koja štiti od sunca u stvar koja štiti od kiše.

Neobični kišobrani koji mijenjaju boju i obrnuti kišobrani

Danas možete pronaći kišobrane u različitim oblicima, bojama i šarama, od klasičnih do neobično dizajniranih kišobrana. Čak iako poželite kišobran koji stalno mijenja svoju boju, možete ga lako pronaći. Da biste u tmurne jesenje dane sebi podigli raspoloženje, nabavite kišobran koji mijenja boju. Brojni brendovi proizvode kišobrane sa ovom posebnom karakteristikom.

Da li ste nekada čuli za obrnute kišobrane? Svaki kišobran je praktičan, ali obrnuti kišobrani su najpraktičniji. Oni se sklapaju u suprotnom smjeru od običnih kišobrana, na takav način da dio koji je bio izložen kiši možete spakovatitako da sa njega ne mogu da iscure kapi koje su po njemu pale. Ovakav kišobran možete spakovati i unijeti bilo gdje, bez potrebe da ga ostavljate da se suši.

Najpoznatiji kišobran na svijetu

Ako ste ljubitelj filmova, vjerovatno već znate da postoji i crni leteći kišobran uz čiju pomoć i sami možete letjeti. To je svjetski najpoznatiji kišobran, a sve zbog čarobne i neponovljive engleske dadilje Meri Popins, Diznijeve junakinje koja je prepoznatljiva po svom šeširu i letećem kišobranu. Meri je, gdje god da je išla, nosila uz sebe svoj čarobni kišobran.

Na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Londonu 2012 godine, grupa Meri Popins u jednom dijelu svog nastupa izvela je izuelno-scenski performans kada su se njeni članovi spuštali letećim kišobranima na stadion. Pogledajte:

Nekada su samo žene nosile kišobrane

Kišobrani su nekada bili važan simbol ženstvenosti i isključivo su ih koristile žene. Uopšteno, kišobrani su često povezivani sa bogatstvom i visokom modom.

U mnogim drevnim kulturama, za muškarce koji su nosili kišobrane smatralo se da su feminizirani. Međutim, sredinom 18. vijeka, veza na relaciji feminizam – kišobrani je olabavila, nakon što je u javnosti primijećeno da kišobran nosi upravnik jednog od mnogobrojnih zloglasnih aziluma za prostituke, poznatih i pod nazivom „Magdalenske vešernice“. Ti katolički domovi za prevaspitavanje bludnica postojali su širom Irske čitava dva vijeka. Posljednji od njih je zatvoren 1996. godine.

Kišobrani mogu da budu smrtonosti: Da li ste čuli za bugarski kišobran?

Na londonskom mostu Vasterlo, 7. septembra 1978. godine izvršen je atentat kišobranom na bugarskog disidenta, pisca i publicistu Georgija Markova. Taj kišobran je imao skriveni pneumatski mehanizam koji je ispaljivao kuglice sa jakim otrovom ricinom. Nakon četiri dana, Markov je preminuo u bolnici, a tek na obdukciji je otkriven uzrok njegove smrti, kada je u njegovoj nozi pronađena otrovna kuglica ispaljena iz kišobrana ubice.

Drugi bugarski disident, novinar Vladimir Kostoviste godine je takođe je bio napadnut na sličan način.Na njega je u pariskom metrou iz kišobrana ispaljena kuglica u leđa, ali zahvaljujući srećnim okolnostima i pravovremenom vađenju kuglice iz tijela Kostova, Bugarin je uspio da preživi.

Vjeruje se da su ovi atentati bili organizovani od strane bugarske tajne službe. Danas je ova vrsta kišobrana poznata kao „Bugarski kišobran“.

Zanimljivo je da su u to vrijeme kišobrani često bili korišteni i za sakrivanje i krijumčarenje oružja i noževa.

Kišobrani kao zaštita od metaka (Metkobran)

Očigledno je da kišobrani mogu da vas zaštite od kiše, sunca ili bilo čega drugog što pada sa neba (snijeg, grad…). Međutim,bivši francuski predsednik Nikolas Sarkozi je čitavu stvar podigao na viši nivo i platio 10.000 funti za kišobran koji bi ga štitio od potencijalnih napadača. Ovaj specijalni kišobran je dizajniran tako da može da ublaži brzinu i snagu metka, ali i da zaštiti vlasnika od noževa i napada pasa.

Kišobran protiv metaka je napravljen od materijala koji se koriste za izradu bolida za Formulu jedan i svemirskih letjelica.