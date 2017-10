Pronađena Milica, djevojka ispod duge

Neobična online potraga redakcije Radija Jadran i fotografa, Novljanina Đorđa Matkovića iz Minhena, za “Milicom ispod duge” odjeknula je cijelim regionom, pa su nedavno Jadranov tekst prenijeli mnogi portali.

Naime, veoma romantičnu i toplu fotografiju, u impozantnoj kolekciji iz Herceg Novog, snimio je početkom avgusta 2014. godine, Matković koji živi i radi u Minhenu. Njegov objektiv “uhvatio” je djevojku ispod duge, na kupalištu hotela “Plaža”.

Obećao joj je da će joj poslati fotografiju, ali do danas od djevojke ni traga niti glasa.

Nedugo nakon objave na portalu Radija Jadran, javila se Milica koja danas živi u Herceg Novom, pa je njen kontakt proslijeđen Matkoviću.

Dan-dva nakog toga, redakciji se javila i Milica koja živi u Beogradu, pa su oni zatečeni takvim razvojem situacije i nju povezali sa autorom fotografije iz avgusta 2014. godine.

U međuvremenu bilo je i manje-više neozbiljnih kandidatkinja koje su pokušale da se predstave osobom koja je tražena, ali je redakcija portala Radio Jadran sačekala da Matković “presudi”.

“Prva Milica koja mi se javila nije bila posve sigurna da je riječ o njoj. Tvrdila je da joj telefon neprestano zvoni i da je poznanici pitaju da li je to ona. Tražila je da joj pošaljem fotografiju na kojoj se vidi njeno lice. Kako nisam imao takvu fotografiju, a to nije ni bio cilj mog fotografisanja, poslao sam joj šest različitih fotografija te iste scene u punoj rezoluciji. Povećanjem slike je dosla do zaključka da je to ona – i kupaći kostim je čak isti”, otkriva Matković.

Milica iz Beograda mu se, kaže, javila narednog dana i poslala screenshot maila kojeg mu je poslala u avgustu 2014. godine, ali vjerovatno pogrešno adresiranog.

“Moguće da je završio kao spam, a ja nisam obratio pažnju da je riječ o važnoj poruci. Prva, ali ne i prava Milica je bila radosna zbog slika, ali veoma razočarana zbog mnogih bezobraznih i bezobzirnih komentara, koji su se masovno pojavili na drugim sajtovima, koji su preuzeli tekst Radio Jadrana. Pročitao sam poneke i mogao sam da je shvatim”, kaže Đorđe.

Smatra da je prva Milica bila pogrešna zbog nevjerovatnog spleta okolnosti i slučajnosti. Njen rođendan se poklapa sa navedenim, a i poznanici su joj sugerisali da je to ona, jer je u to vrijeme ljetovala u Herceg Novom.

“Ja toj prvoj Milici ne prebacujem, dešavaju se u životu svakakve stvari. Ne smatram da je tu bilo nikakve zle namjere”, navodi Đorđe.

Redakciji Radija Jadran je priložio korespodenciju sa Milicom iz Beograda, pa smo, eto, imali “dokaz”da je riječ o pravoj Milici. Tako je potraga i okončana.

Matković je otkrio da je povodom ovog “slučaja” dobio veliki broj mailova sa svih strana, iz Minhena, Beograda, Herceg Novog, pa čak i iz Australije. Svi su bili puni hvale i pozitivnih komentara, osim jednog Novljanina, koji mu je, kaže, održao moralno predavanje zbog snimanja bez prethodne dozvole.

Ali, da je zatražio dozvolu, izgubila bi se spontanost događaja i od ove zajedničke “regionalne “ i pomalo romantične potrage ne bi bilo ništa