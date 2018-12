Željeznički rolerkoster: Najstrmija pruga na svijetu nalazi se u srcu Evrope

Najstrmija zupčasta željeznička pruga na svijetu “Pilatusbahn” (Pilatova željeznica) nalazi se u Švajcarskoj i vodi od Alpnahštada, u kantonu Obvalden, do planine Pilatus (2.073 metra).

Voz se kreće 4.618 kilometara dugom prugom uzanog kolosjeka (širine 800 mm), savladava visinsku razliku od 1.635 metara, a na najstrmijem usponu ugao nagiba je 48 stepeni.

Da bi se spriječilo iskakanje voza iz šina pri tako strmom usponu, švajcarski inženjer Eduard Loher predložio je ugradnju alternativnog sistema, koji je po njemu dobio ime.

Brzina kretanja uzbrdo je devet do 12 kilometara na sat, a nizbrdo devet kilometara na sat. To znači da je potrebno 30 minuta da se stigne do vrha i 40 minuta za povratak u dolinu. Voz može da preveze najviše 340 osoba na sat.

Pruga je građena u više faza, a otvorena je četvrtog juna 1889. Vozovi su prvobitno išli na parni pogon, a kotao je bio postavljen poprečno u odnosu na smjer kretanja, kako bi gorivo i voda ostali stabilni uprkos različitim nagibima.

Voz vodi pored cvijetnih alpskih livada, kristalno-bistrih planinskih potoka i impresivnih litica i iz njega se pruža veličanstven pogled na planine alpskog masiva.

Za ovaj predio vezane su brojne legende. U srednjem vijeku pričalo se da na strmim liticama iznad Lucerna žive duhovi i zmaj koji će ljudima donijeti spas, a na mjestu gdje se nekada nalazilo Pilatovo jezero (Pilatussee) navodno stanuje nemirna duša rimskog vojskovođa Pontija Pilata.