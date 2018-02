Djelovi vaše prošlosti ostaju u vašem tkivu i nervnom sistemu

Samskare su utisci i akcije prošlih života. Što se tiče tijela, samskare su ožiljci. Ono što smo radili u prošlom životu, zapisano je u našem tkivu, a nešto je i duboko ukorijenjeno i upisano u vezivnom tkivu. Samskare se nalaze u matrici majja dhatu (nervno tkivo i koštanoj srži).

Dr. Tony Nader kroz istraživanje je došao do toga da samskarama u mozgu vlada hipotalamus. On predstavlja Mjesec u jyotishu (astrologija), nosilac uma i onoga što je u njega zapisano. To postaju naše tendencije u ovom životu. Dakle, na savjetovanjima neko ima položaje planeta u kojima se vidi da je osoba imala puno veza i živjela neobavezno. Njen nervni sistem će najviše reagovati na takvo ponašanje i na takve osobe i prepoznavaće jedino takve situacije. Često kada ljudi žele promijeniti život, ne znaju koliko je duboko neko ponašanje u njihovom tijelu, pa olako zaključuju da ne mogu upoznati drugačije partnere, prenosi Atma.

Samskare kao navike su toliko duboko da njihov nervni sistem ne reaguje na druge osobe. Jednostavno mogu proći pored idealnog partnera jer su ljubav shvatali kroz strast i drame i nervni sistem ne prepoznaje ljubav jer ustvari osoba nije imala iskustvo ljubavi. Nove navike se teško stvaraju, a zbog dubljih obrazaca vezanih za prošlu karmu, psihoterapija se osjeća nemoćno jer ih ne može dotaći.

S druge strane, mnoge nesvjesne klice se ne mogu spaliti bez meditacije. Pokušajte kroz naučni rad da se bavite ovom temom i naletjećete na zid naučne zajednice. Nauka je dogmatična, kao i religija i svakim pokušajem da se krene za istinom u tom području, nailazi se na veliki strah od promjene. Ova je tema poznata ayurvedi, indijskoj filozofiji kao i Jungovoj psihoterapiji. Stoga ljudi sebe posmatraju kroz navike roditelja i društva i ne vide svoje tijelo i položaje, izraze lica, pokrete tijela u kojima skrivaju svoje pogrešne stavove vezane za odnose, ali i za sve ostale stvari koje se događaju, a zovemo ih problemom.

Samskare su složena struktura sklonosti i ponašanja nastale od strane prošlih misli, osjećaja i iskustva. Neke samskare nastaju od genetskih faktora, a druge su povezane s prošlim životima. Svaka misao i akcija stvara otiske u umu, a akumulacija tih otisaka proizvodi ožiljke na dubljim slojevima uma. Ipak samskare činimo i radimo na temelju vasana ili ono što Jung zove arhetipovima. Postoje determinante ponašanja po kojima se ponašamo i koje isto tako treba osvijestiti.

Ayurveda klasifikuje samskare u tri kategorije – sattva, rađas i tamas. Sattva, rajas i tamas su gune (svojstva) i čine psihološku konstituciju poznatu kao manas prakruti. Sattvične osobine podrazumijevaju svijest, čistoću i jasnoću opažanja, sve što je odgovorno za dobro i sreću. Takođe stvaraju pomlađivanje uma i svijesti i jačaju imunitet. Sattvu pojačavamo učenjem i širenjem znanja, a to znači i da time jača naš imunitet. Buda je rekao da uskogrudnost donosi bolesti. Međutim, loše satvične samskare mogu doneijti pravedni gnijev, diskriminaciju, upoređivanje i nasilno ponašanje.

Sva kretanja i aktivnosti nastaju iz rađasa. To dovodi do senzualnih užitaka, zadovoljstva i nemira. Rađastine samskare mogu stvoriti uznemirenost, napast i imaju tendenciju izazovati poremećaj vata doshe.

Tamas je tama, inercija, težina i materijalistički stavovi. Tamas samskare su odgovorne za nedostatak komunikacije, tupost, težinu, ili depresiju. Život je stalna međuigra tri guna u pojedinačnoj svijesti No, relativna prevlast bilo sattve, rajas ili tamas je odgovorno za psihološku konstituciju koju nosite u sebi i vidljiva je iz jyotisha. S druge strane, ayurveda pomoću mjerenja može odrediti spomenutu Manas prakruti ili koja vam dosha prevladava, a koja je u neravnoteži. Vatta se na nivou puls terapije, sastoji od rajasa i sekundarno od sattve. Pitta je sastavljena uglavnom od sattve s pomalo rajasa. Kapha je uglavnom tamas, s malom komponentom satve. Uravnoteženost uma i tijela nastaje kada su izjednačeni satva, rajas i tamas.

Da bi se loše samskare ili sjemenja uništile osim ishrane na višem nivou je važnija meditacija koja spaljuje samskare.

Meditacija mijenja emocije, ponašanje, a onda se uravnotežuju doshe i nervni sistem dolazi u red.

Zato se govori o 72 000 nervnih kanala ili nadija od kojih su glavni sushumna, ida i pinglala.

Biti svjestan činjenice da sve što nam se događa ustvari su sačuvana iskustva koja su skrivena u našem tijelu, tkivu, nervnom sistemu i da je često promjena nemoguća ako nemate iskustvo cijele stvarnosti. Tako stvarate krivu percepciju stvarnosti i vidite samo ono što vam vaša iskustva dozvoljavaju.

Na primjer, oni ljudi koji nemaju iskustvo meditacije, nemaju sačuvana ta iskustva i oni će reći da je meditacija glupost. Kada meditant svakodnevno ulazi u theta stanje, ne samo da ulazi u to iskustvo, ono mu mijenja tijelo i ponašanje. Ukratko, prže se samskare.

Ako ništa drugo, danas nam je nauka potvrdila da meditacija pomaže kod izlečenja raznih bolesti. No tek kada smo osvijestili ostale segmente ličnosti tj. gune koje moraju biti u ravnoteži.