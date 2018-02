Karatisti bez medalje na otvaranju Evropskog prvenstva

Karate reprezentacija Crne Gore bez medalje završila je prvi takmičarski dan Evropskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore u Sočiju.

U repesažu zaustavljeni su kadeti u borbama, Janko Dževerdanović (do 52) i Vasilije Mićunović (do 70), dok su trećem kolu eliminisane Milica Jeknić (do 54) i Milena Jovanović (preko 54) i mlađa seniorka u katama Jovana Marić.

Drugo kolo bilo je kobno za Andriju Fatića u borbama, kadete Bojana Bakića i Sanju Racanović, juniorku Saru Bujković i mlađeg seniora Vladimira Mijača u katama, dok je na startu eliminisan junior Arijan Kočan.

Dževerdanović je u kategoriji do 52 kilograma u prvom kolu eliminisao Artioma Mirovskog iz Moldavije (1:1), dok je u drugom izgubio od Engleza Šona Itana Deja 1:0, koji ga je plasmanom u finale odveo u repesaž.

Na startu repesaža poražen je od Gegama Nikogosjana iz Jermenije 4:0.

“Pripremao se za EP tri mjeseca i nadao sam se medalji. Pobijedio sam na startu Moldavca sudijskim izjašnjavanjem 4:1, ali sam u drugom izgubio od Engleza. Poražen sam i u repesažu od Jermenca. Zahvalio bih se svom klubu Omladinac i treneru Žarku Rakoviću i svojim roditeljima koji su me sve vrijeme podržavali”, kazao je Dževerdanović agenciji MINA.

Mićunović je u kategoriji do 70 kilograma u prvom kolu pobijedio Norvežanina Madsa Salida 5:2, dok je u drugom poražen od Francuza Uga Hima 4:0, koji ga je plasmanom u finale povukao u repesaž.

U repesažu izgubio je od Agasija Atašova iz Gruzije 3:0. Jeknić je u kategoriji do 54 kilograma bila sobodna u prvom kolu, u drugom je savladala Alitu Popovu iz Letonije 3:1, dok je u trećem izgubila od Njemice Sedin Bogur 4:0.

Bronzana sa šampionata svijeta na Tenerifama, Milena Jovanović u prvom kolu kategorije preko 54 kilograma eliminisala je Enu Keri Džons iz Engleske(1:1), u drugom je bila ubjedljiva protiv Velšanke Majnaki Kuk 4:0, dok je u trećem sudijskim izjašnjavanjem izgubila od Azre Betul Učar (0:0).

“To je bilo moje prvo takmičenje poslije povrede vilice. Dala sam sve od sebe, ali na žalost nijesam uspjela da ponovim uspjeh sa Tenerifa. Izgubila sam treće kolo od Turkinje na preglasavanje 4:1, nakon čega je i ona poražena i ostavila me bez repesaža. Hvala treneru Rakoviću i roditeljima koji su vjerovali u mene”, kazala je Jovanović.

Marić je u prvom kolu bila slobodna, u drugom je savladala Juliju Koršun iz Bjelorusije 5:0, dok je u trećem izgubila od Slovakinje Eme Brazdove 5:0.

“Zadovoljna sam nastupom, dala sam svoj maksimum. Ostaje žal svakako, ali ću nastaviti da treniram, da se trudim i radim na sebi. Nadam se u budućnosti boljim rezultatima. Veliku zahvalnost za moje dosadašnje rezultate dugujem mom treneru Neli Tatar, koja je uvijek uz mene i trudi se maksimalno da iz dana u dan napredujem i budem bolja”, kazala je Marić.

Kadet Andrija Fatić (do 63) u prvom kolu pobijedio je Dušana Jevtovića iz Srbije 6:2, dok je u drugom izgubio od Portugalac Dioga Tekšeire 5:4.

U katama kadet Bojan Bakić na startu eliminisao je Antonija Janovickog Rodrigeza iz Rusije, dok je u drugom izgubio od Španca Oskara Kvadrada Garsije 5:0

Kadetkinja Sanja Racanović bila je slobodna u prvom kolu, ali je u drugom izgubila od Mađarice Sofije Kiš 5:0

Junior Arijan Kočan u prvom kolu izgubio od Lukke Koščevića iz Hrvatske 5:0, dok je juniorka Sara Bujković na startu bila slobodna, dok je u drugom kolu izgubila od Engleskinje Loren Fritvel 4:1.

Mlađi senior Vladimir Mijač u prvom kolu pobijedio Čeha Matea Tamborlanija 5:0, dok je u drugom izgubio od Holanđanina Rika Sonema 5:0.

“Došao sam na prvenstvo maksimalno spreman i motivisan, ali na žalost zaustavljen sam u drugom kolu od takmičara iz Holandije rezultatom 5:0. Presudila je sportska sreća, ali to mi je samo motiv da u daljem periodu nastavim još jače. Zahvalio bih se treneru Almiru Cecunjaninu i selektoru Jugoslavu Bukiliću koji su učinili sve da spreman dođem na prvenstvo, kao i svima ostalima koji su mi pružali podršku! Čestitam ostalim drugarima iz reprezentacije na sjajnim nastupima i da poželim sreću svima koje očekuju nastupi u ostatku takmičenja”, kazao je Mijač.

Sjutra, drugog takmičarskog dana, na tatami će juniori u borbama.

Od crnogorskih karatista takmičiće se Balša Miličković (do 61),

Bojan Bošković (do 68), Ilija Radonjić (do 76) i Andrea Dragojević (do 59).