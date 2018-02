Misteriozni krater na plaži Nici zapanjio prolaznike

Misteriozni krater koji se pojavio na plaži u Nici zapanjio je lokalne mještane.

Neki smatraju da se radi o gejzirskom ili vulkanskom krateru.

Rupa je duboka dva i široka oko pet metara, a pojavila se duž čuvene Engleske promenade u Nici. Mještane je najviše začudio njen savršen kružni oblik.

Kako u blizini prolaze i tramvaji, pretpostavljalo se da se uslijed potresa i tlo urušava.

🇫🇷 A spectacular crater has formed on the beach of Lido on the French riviera city of Nice.

📷 @ValeryHache pic.twitter.com/DUfTzZekYV

— Aurelia BAILLY (@AureliaBAILLY) February 2, 2018