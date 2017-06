Bjelopoljac u HN dobrovoljno čisti fontanu i hrani golubove

Da često nijesmo svjesni kakvim blagom raspolažemo na javnim površinama, o kojem bi svaki savjesni pojedinac mogao i morao da brine, govori fontana u parku bivšeg hotela Boka u Herceg Novom, prenosi Radio Jadran.

Ova fontana često “osvane” puna lišća, kamenčića, šišarki, raznih predmeta i zamućene vode, a Bjelopoljac Mifto Coković (80), koji već više od 30 godina živi u Herceg Novom redovno je čisto već deceniju i po i to-dobrovoljno.

Park Boke je njegova nezaobilazna oaza, u kojoj uživa svakog jutra hraneći golubove, ali i čisteći fontanu na svoju ruku i iz ljubavi.

“Fontana je zapuštena i baca se svašta tamo. Ja je čistim mrežom koliko mogu. Ubacuje se najviše pijesak kojim je prekrivena zelena površina oko fontane, kao i lišće od palme koje kad stoji dugo u vodi oteža i potone, ali i pocrni. U fontanu upadaju i šišarke od borova ili ih bacaju djeca, pa se ribe teško mogu vidjeti”, priča on.

Njegov brižan odnos prema ovom dobru, kaže, niko od nadležnih nije primijetio, sem tehničkog direktora Vodovoda Mića Stojanovića, koji mu je kupio ribarsku mrežu i olakšao čišćenje.

“Ne samo što me niko ništa nije pitao, nego sam išao u Sekretarijat za komunalne poslove i ekologiju ili kako se već zove, i neki momci koji bijahu tamo kazaše mi da to nije njihova nadležnost. Niko se ne osvrće, a ja ću, dok mogu, dolaziti svako jutro. Hranim i golubove, nađem hljeb pored kontejnera”, priča on.

Zbog neredovnog odžavanja Coković primjećuje da su se u ribnjaku pojavile i neke alge koje je teško ukloniti, pa je voda zamućena.

“Želio bih da nadležni, negdje blizu fontane, postavebar neku oglasnu tablu sa upozorenjem da je zabranjeno bacati otpad”, apeluje dragi Mifto.