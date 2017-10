Sjevernjaci, spremite čizme: Pao prvi snijeg!

Ciuo sjever je jutros zabijelio, a prve pahulje pale su u Bijelom Polju, na Žabljaku, u Beranama, Rožajama, Plavu…

U Bijelom Polju kiša se sinoć pretvorila u sitne, a potom u krupne pahulje, koje su jutros građanima, a naročito djeci, izmamile osmjeh.

Iako su meteorolozi najavili pad temperature a na sjeveru snijeg čini se da su mještani ipak iznenađeni, te sa nevjericom gledaju kroz prozor.

Slično je bilo i u Rožajama, a na Žabljaku je pala velika količina snijega.

Sjevernjaci, spremite čizme!

Prve pahulje pale su juče popodne na Žabljaku.

Prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju u Crnoj Gori danas će biti oblačno, povremeno kiša, pljuskovi, moguća i grmljavina, a u višim planinskim predjelima na sjeveru snijeg i susnježica.

Od sredine dana, u južnim predjelima prestanak padavina i djelimično razvedravanje, a krajem dana prestanak padavine očekuje se i na sjeveru zemlje.

Vjetar umjeren do jak, na udare povremeno i olujne jačine, sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do 14, najviša dnevna od dva do 19 stepeni.

