Dom učenika i studenata: Sobe spremne, cijene iste

Predaja dokumenata za domove učenika počela je u ponedjeljak, od kada se u podgoričkom domu prijavilo 25 budućih prvaka, tri učenika drugog razreda i jedan učenik četvrtog, a do 25. avgusta kada ističe rok za predaju, u JU Dom učenika i studenata prognoziraju da će biti veliko interesovanje, istakao je u razgovoru za Dnevne novine upravnik Đačkog doma Nino Muhović.

On je naveo da se od 21. avgusta očekuje dolazak učenika starijih razreda, jer je praksa pokazala da se posljednjih dana konkursa “pojačaju” prijave, dodajući da najveći broj đaka u glavni grad dolazi sa sjevera države, i velika većina pohađa JU Stručnu medicinsku školu ili Srednju mašinsku “Ivan Uskoković”

Sobe spremne za useljenje

“Broj mjesta u đačkom domu je 160. Iz godine u godinu raste interesovanje za smještaj u učeničkom domu, uglavnom, kako je i do sada bilo, prvih dana dolaze učenici koji su upisali prvi razred, dok oni stariji, koji su već bili smješteni u domu stižu kasnije. Kako 21. avgusta počinju i polaganja za srednjoškolce, od toga dana se očekuje dolazak onih koji su ostali na polaganju, jer im je za upis potrebno svjedočanstvo iz prethodne godine školovanja”, priča Muhović.

Omladina koja odluči da nakon devetogodišnje škole upiše nešto što im nije dostupno u matičnom gradu, biraju Podgoricu, i najčešće biraju da budu smješteni u domu povoljno je, a uz to imaju odlične uslove.

“JU Dom za učenike i studente obezbjeđuje smještaj, hranu, uslove za učenje, kulturno-zabavni i sportski život”, kazao je Muhović.

Sobe su pripremljene, okrečene, navodi on, vanjska fasada takođe, urađena je i izolacija terase, kao i popravka krova.

Svaka soba ima obezbijeđen pristup wireless-u, kako bi se izašlo u susret potrebama učenika, namještaj je nov, pored toga što se tokom ljeta kreče sobe, vrši se i popravke na elektro i vodovodnim instalacijama gdje je to potrebno. U Domu učenika postoji čitaonica i biblioteka, a biblioteka pored lektira raspolaže i stručnom literaturom

Podsjetimo, prethodnih godina uloženo je mnogo u rekonstrukciju prostorija ove ustanove kako bi srednjoškolci i studenti osjetili pun ugođaj u prostoru daleko od njihovog stalnog boravka, jer je ljudima iz uprave vrlo bitno da mladi koji dobiju svoj kutak tokom školske i studijske godine imaju neophodne uslove. Ustanova obuhvata Dom za učenike i paviljone za studente I faza, Ii faza i Plavi dvor, koji pored soba uključuju i prostorije za rekreaciju diskoteke, klubove studenata, savremene čitaonice i biblioteke.

U proteklom vremenu realizovano je mnogo projekata a najznačajnija je rekonstrukcija kotlarnice i izgradnja novog toplovoda za grijanje prema drugom paviljonu čime je znatno poboljšano grijanje objekta.

Cijene ostale iste

Cijena smještaja i hrane u učeničkim i studentskim domovima nije se mijenjala od 1. januara 2008. godine, kaže Muhović.

“Cijena hrane na mjesečnom nivou, uključuje sva tri obroku iznosi 22,20 eura, cijena smještaja za učenike iznosi sedam eura na mjesečnom nivou, što uz hranu ukupno iznosi 29,20 eura. Smještaj za studente u Plavom dvoru u I fazi iznosi 11,80 eura, dok je u II fazi 7,40 eura”, naveo je Muhović.

JU Dom učenika i studenata u Podgorici organizuje ishranu za oko 3.400 učenika i studenata, a ishrana zadovoljava ne samo energetske potrebe, već je prilagođena i učenicima i studentima koji se drže vjerskih načela u ishrani.

“I ranije kao i sada činimo sve kako bi se djeci i omladini obezbijedila zdrava hrana”, kazao je on.

Uz prijavu za smještaj u dom, kako je predviđeno konkursom, učenici prvog razreda dužni su da na adresu doma dostave ovjerenu kopiju svjedočanstva iz osmog i devetog razreda, a učenici II, III i IV razreda dostavljaju ovjerenu kopiju svjedočanstva iz prethodne godine školovanja.

Takođe, potrebno j e priložiti i ovj erenu kopiju diplome, ili nekog dokaza o osvojenim nagradama u domu ili van doma, potvrdu o mjestu prebivališta i uvjerenje da je roditelj, odnosno staratelj kandidata primalac materijalnog obezbjeđenja.

Rok za podnošenje dokumenata za učenike je od 14. do 25. avgusta 2016. godine, dok je za studente prve godine studija od 28. avgusta do 15. septembra 2017. godine. Za studente II, III, IV, V i VI godine studija rok za podnošenje dokumenata je od 11. do 29. septembra 2017. godine.