I sjutra isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila, bez struje će biti od osam do 18 sati.

Na području Podgorice, nova brojila će biti ugrađivana u Donjim Kokotima, Berima i Lekićima.

U Herceg Novom, nova brojila dobiće ulice Marka Cara, M. Pavlovića, M. Vojinovića ,Njegoševa, H. Stjepana,Kralja Tvrtka, L. Matkovića, S. Kovačevića, Trg Maršala Tita, Belavista, X hercegovačke, Sima Matavulja, Kumbor i Ispod Olimpije.

U Nikšiću, zbog radova na mreži, od sedam do deset sati, bez struje biće Njegoševa, u blizini hotela Onogošt, a od deset do do 12 sati Kličevo.

Na Cetinju, od sedam sati i 30 minuta do 17 sati i 30 minuta, bez truje ostaće Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

U Baru, od deset do 16 sati i 30 minuta, bez struje biće djelovi Bara u trajanju izmedju 30 i 45 minuta, a od devet do 13 sati, struju neće imati naselje Golubovići, Đurovići, SLI i Kisikana.

U Herceg Novom, će, od devet do 15 sati, bez struje biti Kamenari, a od deset do 13 sati Kumbor, Zmijice i dio potrošača Đenovića.

Od od 14 do 15 sati bez struje će ostati Gomila, Ratiševina, Mojdež, Sutorina, Solila i servisna zona u Igalu, a od 15 do 16 sati i 30 minuta Topla 1, 2, 3 i Dom zdravlja.

U Kotoru će, od deset do 11 sati, bez struje biti Sveti Stasije (iznad prodavnice), a od deset do 13 sati Stoliv (kod Rumskog odmarališta).

U Tivtu će, od devet do 11 sati, bez struje ostati trafostavnica Kiparis.

U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje biće Medanovići, Potoci, Žurena, Laholo, Kostići, Kaševari, Dubovo, Pašića Polje, Brzava, Femića Krš i Prijelozi.

U Kolašinu, od osam do 14 sati, struju neće imati Bare, Raičevine, Uljari, Sela, Smira i Ulica, a od osam sati i 30 minuta do 14 sati Vrujica i Ravni.

U Petnjici, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće potrošači Donje Vrbice.

U Rožajama, od devet sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, struju neće imati Rijeka, DV Biševo, Binjoše, Grablje, Rijeka, Kačari, Blace, Paučina, Kačapore, Kurbardovići, Bać, Murići, Repetitor, Đuđevići, Jablanica, Granit Separacija, Kajevići, Pripeč, Crnča, Dračenovac i Malindubrava i Vuča.

U Andrijevici, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće DV Konjuhe, Luge, Gračanica, Ulotina, Kruševo i Zoriće.

U Plavu, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez truuje biće Brezojevice,Novšiće,Gornja Ržanica,Velika,Pepiće,Murino i Mašnica.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.