U Crnoj Gori sjutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme.

Tokom dana uslovi za mjestimično slabu kišu, uglavnom u južnim predjelima.

Ujutru, na sjeveru, po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha -3 do 10, najviša dnevna 4 do 16 stepeni.