Media centar: Ništa afirmativno što se tiče medijske sfere

Media centar izražava žaljenje zbog toga što na međunarodni Dan slobode medija nije u prilici da ukaže na bilo šta afrmativno što se tiče medijske sfere, a posebno medijskih sloboda u Crnoj Gori. Naprotiv, saopšteno je danas iz te organizacije.

U saopštenju, koje potpisuju predsjednik Skupštine Media centra Dragoljub Duško Vuković i izvršni direktor te organizacije Goran Đurović, ističe se da duže od godinu dana traje uzurpacija nacionalnog javnog medijskog servisa od strane vlasti, koju potvrđuju i posljednje sudske presude o nezakonitim smjenama generalne direktorice RTCG Andrijane Kadije, direktora TVCG Vladana Mićunovića i uređivačkog tima TVCG.

“Uzurpacija je nacionalni javni medij pretvorila u otvoreno propagandno glasilo vlasti i osujetila pokušaj transformacije RTCG u medij koji će služiti građanima i građankama i biti etalon profesionalnih i etičkih novinarskih standarda”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Media centar je uporno ali, nažalost, uzaludno pozivao članove Savjeta RTCG, posebno one čiji legitimitet i legalitet nije sporan, da podnesu ostavke i tako obezbijede uslove za vraćanje RTCG građanima i građankama, kako je predviđeno Zakonom.

“Iako je aktuelni crnogorski premijer Duško Marković obećao u svom programskom govoru izradu medijske strategije, nema ničega što bi makar nagovijestilo da to obećanje nije poslužilo samo ludom za radovanje. Izostala je, takođe obećana, analiza stanja u medijskoj sferi i na njoj bazirana izrada nove zakonske regulative. Doduše, radilo se na novim medijskim zakonima, ali ponuđena rješanja su, nažalost, pokazala da vlasti nije stalo do unapređenja, već do ograničenja sloboda koje su već godinama uživane”, naglašavaju u Media centru.

Poručuju da su uvjeravanja nadležnih da će se ozbiljno pristupiti rješavanju slučajeva napada na novinare i imovinu medija ostala deklarativna, kao i ranije, jer se ni u jednom od težih slučajeva nije mrdnulo ni pedalj naprijed.

“Nije pomoglo ni naglašeno interesovanje međunarodne javnosti za posljednji od tih slučajeva – pokušaj ubistva novinarke dnevnika Vijesti Olivere Lakić – da on bude razriješen. Pravosudna vlast je, međutim, pokazala zavidnu efikasnost u slučaju istraživačkog novinara Jova Martinovića, koga je osudila na zatvorsku kaznu zato što je, baveći se svojim poslom, bio u kontaktu sa ljudima osumnjičenim za kriminalne poslove”, naveli su u Media centru.

Podsjetili su na to da uloga masovnih medija u demokratskim društvima nije da budu propagandni servis vlasti ili bilo kojeg centra institucionalne moći, već da kontrolišu vlast i centre moći, a građanima i građankama obizbijede istinite i sveobuhvatne informacije o svemu onome što ih se direktno ili indirektno tiče i utiče na njihove živote.

“Ako želi da bude demokratsko društvo, Crna Gora ne smije dalje da favorizuje propagandnu funkciju medija, posebno ne onih koji su u javnom vlasništvu”, ocijenili su u Media centru.