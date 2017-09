Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje ove nedjelje

Ove nedjelje zapljusnuće nas malo hladnije vrijeme sa kišom i grmljavinom, a najosjetniji pad temperature osjetićemo u srijedu i četvrtak, kazala je CdM-u siniptičarka HMZCG, Tanja Mirković.

U utorak na području Crne Gore biće promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U kasnim popodnevnim satima i tokom noći u južnim i centralnim djelovima naše zemlje mjestimično će padati kiša, pljuskovi i grmljavina.

U srijedu nas očekuje umjereni do potpuno oblačno vrijeme, takođe sa povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom, kao i u četvrtak.

Tokom petka i vikenda očekuje se suvo vrijeme sa dužim sunčanim intervalima, kao i postepeni porast temperature.

Podsjećamo, danas će biti pretežno sunčano, uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova. Najviša dnevna od 20 do 28 stepeni.

Marković B.